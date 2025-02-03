Налоговики объясняют, что для получения лицензии предприятие подает в орган лицензирования заявление о получении лицензии на право осуществления соответствующего вида хозяйственной деятельности в бумажной или электронной форме.

Налоговая служба в Одесской области объясняет, какие документы и куда подавать для получения лицензии на розничную торговлю горючим.

Зазначається, що відповідно до частини шостої ст. 41 Закону України від 18 червня 2024 року № 3817-ІХ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (далі – Закон № 3817) ліцензії на право роздрібної торгівлі, зокрема, пальним надаються та їхня дія припиняється органами ліцензування – територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

Згідно з частиною другою ст. 43 Закону № 3817 для отримання ліцензії суб’єкт господарювання подає до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії на право провадження відповідного виду господарської діяльності у паперовій або електронній формі у порядку, визначеному ст. 42 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ). Перелік відомостей, що зазначаються у заяві про отримання ліцензії на право провадження відповідного виду господарської діяльності визначено частиною третьою ст. 43 Закону № 3817.

Відповідно до частини п’ятої ст. 43 Закону № 3817 до заяви про отримання ліцензії на право, зокрема, роздрібної торгівлі пальним додатково додаються копії:

- документів, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою із зазначенням кадастрового номера земельної ділянки (у разі відсутності кадастрового номера земельної ділянки у зазначених документах надається витяг з Державного земельного кадастру про таку земельну ділянку), на якій розташовано об’єкт роздрібної торгівлі пальним, чинних на дату подання заяви та/або на дату введення такого об’єкта в експлуатацію (зазначені документи не подаються у разі розміщення об’єкта нерухомого майна на території порту, за умови подання документів, що підтверджують право користування портовою інфраструктурою).

Для бункерувальника подаються копії документів, що засвідчують право його власника або користувача на розміщення такого бункерувальника в акваторії водойми згідно із законодавством України (договір оренди/суборенди причальної стінки чи стоянки в порту або інші документи, що засвідчують право власника або користувача бункерувальника на розміщення бункерувальника в акваторії водойми) (п. 1 частини п’ятої ст. 43 Закону № 3817);

- сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта нерухомого майна, що підтверджує прийняття закінченого будівництвом об’єкта нерухомого майна в експлуатацію, щодо всіх об’єктів нерухомого майна, розташованих у місці роздрібної торгівлі пальним, необхідних для здійснення такої діяльності, - для об’єктів нерухомого майна, введених в експлуатацію у встановленому законодавством порядку з 1 травня 2011 року;

технічного паспорта та/або інвентаризаційної справи, та/або довідки про технічні характеристики об’єкта нерухомого майна, що підтверджують функціональне призначення об’єкта нерухомого майна, що видані бюро технічної інвентаризації або фізичною особою - підприємцем, або юридичною особою, у складі якої працюють один або більше виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, що пройшли професійну атестацію та отримали кваліфікаційний сертифікат на право виконання робіт з технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна відповідно до Закону України від 20 травня 1999 року № 687-XIV «Про архітектурну діяльність», - для об’єктів нерухомого майна, введених в експлуатацію у встановленому законодавством порядку до 30 квітня 2011 року включно, розташованих у місці роздрібної торгівлі пальним, необхідних для здійснення такої діяльності.

Підтвердженням введення в експлуатацію об’єктів нерухомого майна, призначених для роздрібної торгівлі пальним, право приватної власності на які виникло у порядку, визначеному законами України від 04 березня 1992 року № 2163-XII «Про приватизацію державного майна» та від 06 березня 1992 року № 2171-XII «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», є реєстрація права власності у порядку, визначеному Законом України від 1 липня 2004 року № 1952-IV «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

У разі якщо документи, зазначені у пп. 1, 2 частини п’ятої ст. 43 Закону № 3817, видані (оформлені) іншій особі, ніж заявник, заявник додатково подає документи, що підтверджують його право на використання відповідного об’єкта нерухомого майна (п. 2 частини п’ятої ст. 43 Закону № 3817);

- свідоцтва про право власності та/або користування на судно, свідоцтва про придатність судна до плавання або класифікаційного свідоцтва на судно, або акта огляду судна, що видані у встановленому законом порядку, - для бункерувальника (п. 3 частини п’ятої ст. 43 Закону № 3817);

- дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки або декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці (п. 6 частини п’ятої ст. 43 Закону № 3817);

- документа/документів, що засвідчують право власності або право користування спеціалізованими транспортними засобами для перевезення балонів із скрапленим вуглеводневим газом, з яких здійснюватиметься роздрібна торгівля скрапленим вуглеводневим газом у балонах для побутових потреб населення та інших споживачів (для ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним (скрапленим вуглеводневим газом у балонах для побутових потреб населення та інших споживачів) із спеціалізованих транспортних засобів для перевезення балонів із скрапленим вуглеводневим газом) (п. 8 частини п’ятої ст. 43 Закону № 3817).

При поданні заяви про отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним копії документів, передбачених пп. 1, 2, 6 частини п’ятої ст. 43 Закону № 3817, не подаються, якщо заявником є суб’єкт господарювання державного сектору економіки або суб’єкт господарювання, власником якого є суб’єкт господарювання державного сектору економіки, який разом із заявою про отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним подав копію одного з таких документів:

документа, що підтверджує приймання суб’єктом господарювання об’єкта нерухомого майна за договором управління майном, укладеним між суб’єктом господарювання - заявником та Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, у порядку, передбаченому ст. 21 прим. 1 Закону України від 10 листопада 2015 року № 772-VIII «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», на підставі рішення Кабінету Міністрів України;

документа, що підтверджує приймання суб’єктом господарювання нерухомого майна, примусово відчуженого або вилученого у власника в умовах правового режиму воєнного стану згідно із законами України від 12 травня 2015 року № 389-VIII «Про правовий режим воєнного стану» (далі – Закон № 389), від 17 травня 2012 року № 4765-VI «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» (далі – Закон № 4765);

документа, що підтверджує передачу акцій суб’єкта господарювання у межах процедури примусового відчуження або вилучення в умовах правового режиму воєнного стану згідно із законами № 389 та № 4765. Дія цього абзацу поширюється на об’єкти нерухомого майна, які на день передачі акцій суб’єкта господарювання перебували у власності такого суб’єкта господарювання, який мав діючу ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним;

документа, що підтверджує приймання суб’єктом господарювання на підставі рішення Кабінету Міністрів України в управління нерухомого майна, стягнутого у дохід держави згідно із Законом України від 14 серпня 2014 року № 1644-VII «Про санкції»;

документа, що підтверджує приймання суб’єктом господарювання на підставі рішення Кабінету Міністрів України у господарське відання та/або в управління об’єктів нерухомого майна, що перебувають у власності Російської Федерації та її резидентів, примусово вилучених відповідно до Закону України від 03 березня 2022 року № 2116-IX «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів».

Копії документів, передбачених пп. 1, 2, 6 частини п’ятої ст. 43 Закону № 3817, суб’єкт господарювання державного сектору економіки або суб’єкт господарювання, власником якого є суб’єкт господарювання державного сектору економіки, має подати до контролюючого органу протягом двох років з дня подання заяви про отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним.

У разі припинення ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, отриманої у порядку, встановленому частиною п’ятою ст. 43 Закону № 3817, при поданні повторної заяви про отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним суб’єкт господарювання має подати всі документи, передбачені цією частиною.

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