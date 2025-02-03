Сотрудникам USAID сообщили, что здание штаб-квартиры будет закрыто для персонала Агентства – AP

Сотрудникам USAID 3 февраля запретили входить в штаб-квартиру в Вашингтоне – AP.

Сотрудники Агентства США по международному развитию (USAID) 3 февраля получили указания не посещать штаб-квартиру агентства в Вашингтоне. Об этом сообщает Associated Press.

Это было сделано после того, как глава Департамента по эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск объявил, что Президент США Дональд Трамп согласился закрыть Агентство.

Как отмечает АР, более 600 сотрудников в ночь на понедельник, 3 февраля, были заблокированы в компьютерных системах агентства. Те, кто все еще в системе, получили электронные письма о том, что «по указанию руководства Агентства здание штаб-квартиры будет закрыто для персонала Агентства в понедельник, 3 февраля».

Эти события произошли после того, как Илон Маск, возглавляющий чрезвычайный аудит федерального правительства, назвал USAID «преступной организацией».

«Стало очевидно, что это не яблоко с червем», - сказал Маск в прямом эфире на X Spaces. «То, что мы имеем, это просто клубок червей. Вы должны в основном избавиться от всего этого. Это не подлежит ремонту».

«Мы закрываем это», - подчеркнул он.

Отметим, что в выходные администрация Трампа отправила в отпуск двух высших руководителей службы безопасности USAID после того, как они отказались передать секретные материалы правительственным инспекционным группам Маска.

Также отметим, что уже прекратил работу сайт USAID, включая украинскую версию.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», Министр финансов США Скотт Бессент предоставил представителям Илона Маска в Департаменте эффективности государственного управления (DOGE) мощный инструмент для мониторинга и потенциального ограничения государственных расходов. В частности, команда Маска теперь видит, кто получал выплаты по грантам, выделяемым федеральным правительством.

Также мы писали, какие программы могут быть остановлены из-за ликвидации Агентства.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что «фактчекинг», то есть проверка постов в Facebook для определения «нежелательного контента» проводилась организациями, получавшими донорские средства.

Автор: Наталя Мамченко

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