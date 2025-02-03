Співробітникам USAID повідомили, що будівля штаб-квартири буде закрита для персоналу Агентства – AP

Співробітникам USAID 3 лютого заборонили входити у штаб-квартиру у Вашингтоні – AP.

Співробітники Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) 3 лютого отримали вказівки не відвідувати штаб-квартиру агентства у Вашингтоні. Про це повідомляє Associated Press.

Це було зроблено після того, як голова Департаменту з ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск оголосив, що Президент США Дональд Трамп погодився закрити Агентство.

Як зазначає АР, понад 600 співробітникам в ніч на понеділок, 3 лютого, було заблоковано в комп’ютерних системах агентства. Ті, хто все ще в системі, отримали електронні листи про те, що «за вказівкою керівництва Агентства будівля штаб-квартири буде закрита для персоналу Агентства в понеділок, 3 лютого».

Ці події відбулися після того, як Ілон Маск, який очолює надзвичайний аудит федерального уряду, назвав USAID «злочинною організацією».

«Стало очевидно, що це не яблуко з хробаком», — сказав Маск у прямому ефірі на X Spaces. «Те, що ми маємо, — це просто клубок черв’яків. Ви повинні в основному позбутися всього цього. Це не підлягає ремонту».

«Ми закриваємо це», - підкреслив він.

Зазначимо, що на вихідних адміністрація Трампа відправила у відпустку двох вищих керівників служби безпеки USAID після того, як вони відмовилися передати секретні матеріали урядовим інспекційним групам Маска.

Також зазначимо, що вже припинив роботу сайт USAID, включно з українською версією.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», Міністр фінансів США Скотт Бессент надав представникам Ілона Маска в Департаменті ефективності державного управління (DOGE) потужний інструмент для моніторингу та потенційного обмеження державних витрат. Зокрема, команда Маска тепер бачить, хто отримував виплати за грантами, які виділяв федеральний уряд.

Також ми писали, які програми можуть бути зупинені через ліквідацію Агентства.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що «фактчекінг», тобто, перевірка постів у Facebook для визначення «небажаного контенту» проводилася організаціями, які отримували донорські кошти.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.