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Чи може штатний працівник, під час хвороби, виконувати роботу за цивільно-правовим договором за своєю ж посадою

22:00, 3 лютого 2025
У Держпраці підкреслили, що основною ознакою, що відрізняє цивільно-правові відносини від трудових, є те, що процес організації трудової діяльності регулюється трудовим законодавством.
Чи може штатний працівник, під час хвороби, виконувати роботу за цивільно-правовим договором за своєю ж посадою
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Південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, чи може штатний працівник, під час хвороби, виконувати роботу за цивільно-правовим договором за своєю ж посадою.

Фахівці зазначили, що ні, оскільки робота передбачає виконання обов’язків за штатною посадою. Штатна посада - це визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця, на яку покладено коло службових повноважень.

Тому, якщо йдеться мова про виконання обов’язків, що належать до конкретної посади, спеціальності чи трудової функції в діяльності підприємства, обсяги обов’язків підрядної особи збігаються із зобов’язанням за посадою та потребують присутності працівника на робочому місці за визначеним графіком, а роботодавець організовую процес роботи, дає вказівки й контролює виконання, це трудові відносини між працівником і роботодавцем.

Нагадуємо: підміна трудових відносин цивільно-правовими є грубим порушенням трудового законодавства, за яке роботодавці можуть нести такі види відповідальності: фінансова - на підставі КЗпП України, адміністративна - згідно із КУпАП, кримінальна - відповідно до Кримінального кодексу. 

Виконуючи роботи, надаючи послуги згідно з трудовим договором, необхідно дотримуватися вимог трудового законодавства, а під час укладання ЦПД на виконання певної роботи чи надання будь-яких послуг слід керуватися цивільним законодавством.

Основною ознакою, що відрізняє цивільно-правові відносини від трудових, є те, що процес організації трудової діяльності регулюється трудовим законодавством.

Предметом трудового договору є, власне праця працівника в процесі виробництва. За цивільно-правовим договором процес організації трудової діяльності залишається за його межами, метою договору є отримання певного матеріального результату. Тобто предметом цивільно-правових договорів є кінцевий результат праці, який підлягає вимірюванню у конкретних фізичних величинах, а не процес роботи.

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Держпраці

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