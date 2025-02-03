В Гоструда подчеркнули, что основным признаком, отличающим гражданско-правовые отношения от трудовых, является то, что процесс организации трудовой деятельности регулируется трудовым законодательством.

Южное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, может ли штатный работник во время болезни выполнять работу по гражданско-правовому договору по своей же должности.

Специалисты отметили, что нет, поскольку работа предусматривает исполнение обязанностей по штатному посту. Штатная должность – это определенная структурой и штатным расписанием первичная структурная единица, на которую возложен круг служебных полномочий.

Поэтому, если речь идет об исполнении обязанностей, относящихся к конкретной должности, специальности или трудовой функции в деятельности предприятия, объемы обязанностей подрядного лица совпадают с обязательством по должности и требуют присутствия работника на рабочем месте по определенному графику, а работодатель организую процесс работы, дает указания и контролирует выполнение, это трудовые отношения между работником и работодателем.

Напоминаем: подмена трудовых отношений гражданско-правовыми является грубым нарушением трудового законодательства, за которое работодатели могут нести следующие виды ответственности: финансовая – на основании КЗоТ Украины, административная – согласно КУоАП, уголовная – в соответствии с Уголовным кодексом.

Выполняя работы, предоставляя услуги согласно трудовому договору, необходимо соблюдать требования трудового законодательства, а при заключении ЦПИ на выполнение определенной работы или предоставления каких-либо услуг следует руководствоваться гражданским законодательством.

Основным признаком, отличающим гражданско-правовые отношения от трудовых, является то, что процесс организации трудовой деятельности регулируется трудовым законодательством.

Предметом трудового договора является собственно труд работника в процессе производства. По гражданско-правовому договору процесс организации трудовой деятельности остается за его пределами, целью договора является получение определенного материального результата. То есть предметом гражданско-правовых договоров есть конечный результат труда, подлежащий измерению в конкретных физических величинах, а не процесс работы.

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