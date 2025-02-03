Южное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, может ли штатный работник во время болезни выполнять работу по гражданско-правовому договору по своей же должности.
Специалисты отметили, что нет, поскольку работа предусматривает исполнение обязанностей по штатному посту. Штатная должность – это определенная структурой и штатным расписанием первичная структурная единица, на которую возложен круг служебных полномочий.
Поэтому, если речь идет об исполнении обязанностей, относящихся к конкретной должности, специальности или трудовой функции в деятельности предприятия, объемы обязанностей подрядного лица совпадают с обязательством по должности и требуют присутствия работника на рабочем месте по определенному графику, а работодатель организую процесс работы, дает указания и контролирует выполнение, это трудовые отношения между работником и работодателем.
Напоминаем: подмена трудовых отношений гражданско-правовыми является грубым нарушением трудового законодательства, за которое работодатели могут нести следующие виды ответственности: финансовая – на основании КЗоТ Украины, административная – согласно КУоАП, уголовная – в соответствии с Уголовным кодексом.
Выполняя работы, предоставляя услуги согласно трудовому договору, необходимо соблюдать требования трудового законодательства, а при заключении ЦПИ на выполнение определенной работы или предоставления каких-либо услуг следует руководствоваться гражданским законодательством.
Основным признаком, отличающим гражданско-правовые отношения от трудовых, является то, что процесс организации трудовой деятельности регулируется трудовым законодательством.
Предметом трудового договора является собственно труд работника в процессе производства. По гражданско-правовому договору процесс организации трудовой деятельности остается за его пределами, целью договора является получение определенного материального результата. То есть предметом гражданско-правовых договоров есть конечный результат труда, подлежащий измерению в конкретных физических величинах, а не процесс работы.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.