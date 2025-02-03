СБУ задержала 15 злоумышленников, пытавшихся наладить нелегальную продажу «трофейного» оружия

Правоохранители задержали еще 15 дельцов, пытавшихся наладить нелегальную продажу «трофейного» оружия в разных регионах Украины. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Злоумышленники пытались продать криминалитету «трофейные» средства поражения, вывозимые из фронтовых районов или бывших зон боевых действий.
Так, на Полтавщине:
Кроме того, задержан рецидивист, который хотел сбыть партию боевых гранат.
Чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей, он привлек 17-летнюю знакомую, которая от его имени предлагала товар потенциальным клиентам.
По материалам дела ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за торговлю оружием и наркотиками.
На Закарпатье:
Трое из них ранее отбывали тюремные сроки за кражи и сбыт наркотиков.
В этот раз дельцы пытались продать в разных частях региона более 1,5 кг тротила с электродетонаторами, а также боевые гранты и российские автоматы АК-12 с боеприпасами.
В Херсонской области:
На Буковине:
Также разоблачены 6 дельцов, которые пытались организовать свой канал нелегального сбыта оружия и взрывчатки в западном регионе.
В настоящее время фигурантам доложено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 7 лет тюрьмы.
После проведения экспертиз все изъятые средства поражения будут направлены на нужды вооруженных сил Украины.
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