СБУ задержала 15 злоумышленников, пытавшихся наладить нелегальную продажу «трофейного» оружия

Дельцы пытались продать криминалитету «трофейные» средства поражения, вывозимые из фронтовых районов или бывших зон боевых действий.

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Правоохранители задержали еще 15 дельцов, пытавшихся наладить нелегальную продажу «трофейного» оружия в разных регионах Украины. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Злоумышленники пытались продать криминалитету «трофейные» средства поражения, вывозимые из фронтовых районов или бывших зон боевых действий.

Так, на Полтавщине:

разоблачен местный дельца, организовавший во дворе своего домовладения подпольную мастерскую по восстановлению боевых свойств стрелкового оружия, в том числе снайперского, для дальнейшего сбыта.

Кроме того, задержан рецидивист, который хотел сбыть партию боевых гранат.

Чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей, он привлек 17-летнюю знакомую, которая от его имени предлагала товар потенциальным клиентам.

По материалам дела ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за торговлю оружием и наркотиками.

На Закарпатье:

задержаны четыре торговца оружием, которые действовали отдельно друг от друга.

Трое из них ранее отбывали тюремные сроки за кражи и сбыт наркотиков.

В этот раз дельцы пытались продать в разных частях региона более 1,5 кг тротила с электродетонаторами, а также боевые гранты и российские автоматы АК-12 с боеприпасами.

В Херсонской области:

задержан житель Кировоградской области, прибывший в южный регион, чтобы сначала купить, а затем продавать противотанковые мины из деоккупированных районов.

На Буковине:

задержан демобилизованный военный, который привез «трофейные» образцы из фронтовых районов востока Украины.

Также разоблачены 6 дельцов, которые пытались организовать свой канал нелегального сбыта оружия и взрывчатки в западном регионе.

В настоящее время фигурантам доложено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 7 лет тюрьмы.

После проведения экспертиз все изъятые средства поражения будут направлены на нужды вооруженных сил Украины.

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