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Мобилизированный ФЛП — какие налоги платит в 2025 году

19:43, 3 февраля 2025
Если у мобилизованного лица есть наемные работники, то на срок своей службы он может уполномочить другое лицо выплачивать зарплату.
Мобилизированный ФЛП — какие налоги платит в 2025 году
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Налоговая служба в Одесской области напоминает налоговые правила мобилизованных ФЛП.

Отмечается, что с 1.12.2024 уточнен перечень налогов и сборов, от уплаты которых освобождаются мобилизованные ФЛП и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность. Так, на период военной службы освобождаются от обязанности:

- начисление, уплаты и представление налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц;

- начисление, уплаты и представление налоговой отчетности по единому налогу;

- начисление, уплаты и представление отчетности по военному сбору в составе налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц или единому налогу.

Основанием для такого освобождения являются поданные по месту налоговой регистрации следующие документы:

- заявление самозанятого лица;

- копия военного билета или иного документа, подтверждающего призыв на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период.

Указанные документы представляются в течение 10 дней после демобилизации, а в случае нахождения лица на лечении – в течение 10 дней после его завершения.

Если у мобилизованного лица есть наемные работники, то на срок своей службы он может уполномочить другое лицо выплачивать зарплату. Уполномоченное лицо обязано начислять и удерживать налоги и сборы с дохода в виде заработной платы наемных работников. После демобилизации самозанятого лица в течение 180 дней должно уплатить эти налоги и сборы в бюджет. При этом штрафы и финансовые санкции за этот период не будут начислены.

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налоговая ФЛП мобилизация налоги

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