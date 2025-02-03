СБУ затримала 15 зловмисників, які намагалися налагодити нелегальний продаж «трофейної» зброї

Правоохоронці затримали ще 15 ділків, які намагалися налагодити нелегальний продаж «трофейної» зброї в різних регіонах України. Про це повідомляє Служба безпеки України.
Зловмисники намагалися продати криміналітету «трофейні» засоби ураження, котрі вивозили з фронтових районів або колишніх зон бойових дій.
Так, на Полтавщині:
Крім того, затримано рецидивіста, який хотів збути партію бойових гранат.
Щоб не потрапити у поле зору правоохоронців, він залучив17-річну знайому, яка від його імені пропонувала товар потенційним клієнтам.
За матеріалами справи, раніше фігурант уже притягався до кримінальної відповідальності за торгівлю зброєю та наркотиками.
На Закарпатті:
Троє з них – раніше відбували тюремні строки за крадіжки та збут наркотиків.
Цього разу ділки намагалися продати у різних частинах регіону понад 1,5 кг тротилу з електродетонаторами, а також бойові гранти та російські автомати АК-12 з боєприпасами.
На Херсонщині:
На Буковині:
Також викрито 6-х ділків, які намагалися організувати свій канал нелегального збуту зброї та вибухівки у західному регіоні.
Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років тюрми.
Після проведення експертиз всі вилучені засоби ураження будуть направленні на потреби Збройних Сил України.
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