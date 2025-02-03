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СБУ затримала 15 зловмисників, які намагалися налагодити нелегальний продаж «трофейної» зброї

16:42, 3 лютого 2025
Ділки намагалися продати криміналітету «трофейні» засоби ураження, котрі вивозили з фронтових районів або колишніх зон бойових дій.
СБУ затримала 15 зловмисників, які намагалися налагодити нелегальний продаж «трофейної» зброї
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Правоохоронці затримали ще 15 ділків, які намагалися налагодити нелегальний продаж «трофейної» зброї в різних регіонах України. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зловмисники намагалися продати криміналітету «трофейні» засоби ураження, котрі вивозили з фронтових районів або колишніх зон бойових дій.

Так, на Полтавщині:

  • викрито місцевого ділка, який організував на подвір’ї свого домоволодіння підпільну майстерню з відновлення бойових властивостей стрілецької зброї, зокрема снайперської, для подальшого збуту.

Крім того, затримано рецидивіста, який хотів збути партію бойових гранат.

Щоб не потрапити у поле зору правоохоронців, він залучив17-річну знайому, яка від його імені пропонувала товар потенційним клієнтам.

За матеріалами справи, раніше фігурант уже притягався до кримінальної відповідальності за торгівлю зброєю та наркотиками.

На Закарпатті:

  • затримано чотирьох торгівців зброєю, які діяли окремо один від одного.

Троє з них – раніше відбували тюремні строки за крадіжки та збут наркотиків.

Цього разу ділки намагалися продати у різних частинах регіону понад 1,5 кг тротилу з електродетонаторами, а також бойові гранти та російські автомати АК-12 з боєприпасами.

На Херсонщині:

  • затримано мешканця Кіровоградської області, який прибув до південного регіону, щоб спочатку купити, а потім продавати протитанкові міни з деокупованих районів.

На Буковині:

  • затримано демобілізованого військового, який привіз «трофейні» зразки з фронтових районів сходу України.

Також викрито 6-х ділків, які намагалися організувати свій канал нелегального збуту зброї та вибухівки у західному регіоні.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років тюрми.

Після проведення експертиз всі вилучені засоби ураження будуть направленні на потреби Збройних Сил України.

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СБУ зброя

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