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Общественная организация, отвечающая за «фактчекинг» постов в Facebook украинских пользователей, получала финансирование от USAID

15:16, 31 января 2025
Проверками постов в Facebook на предмет недостоверности контента занимается организация, получающая средства от Агентства США по международному развитию USAID.
Общественная организация, отвечающая за «фактчекинг» постов в Facebook украинских пользователей, получала финансирование от USAID
Фото: CNN
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В начале января основатель Meta Марк Цукерберг заявил о давлении на Facebook со стороны администрации Джо Байдена, в частности, о требованиях со стороны представителей этой администрации удалять из соцсети посты. Эти требования, по его словам, были высказаны в грубой форме, и когда соцсеть отказалась реагировать, против нее начались разные меры. Соответствующее заявление о сокрытии соцсетью определенного контента из-за давления он также делал для Судебного комитета Конгресса летом 2024 года.

Цукерберг пообещал, что ликвидирует систему, при которой общественные организации, которые должны заниматься «фактчекингом», со временем начали работать непрозрачно, предвзято и буквально «сажали в цифровую тюрьму» пользователей, которые могли запостить политические мэмы или сатиру. Следует отметить, что система Fact Checkers была введена в фейсбуке в конце 2016 года как небольшая группа проверяющих, впрочем, с каждым годом она разрасталась на большее количество стран и большее количество организаций, и наконец дошла до проверок по политическим вопросам.

Для Украины, как писал в свое время Институт массовой информации, система начала работать в марте 2020 года. Тогда компания Facebook сообщила о запуске «вместе с организациями VoxCheck и StopFake фактчекинговой программы в Украине для противодействия дезинформации и фейковым новостям».

Как отмечалось, «если эксперт по проверке фактов обозначает информацию как фейк, она появляется в новостной ленте ниже. Это помогает уменьшить и в результате – остановить распространение недостоверного контента, а также минимизировать количество людей, которые его увидят. Кроме того, уменьшается распространение фейков страницами или доменами, которые это делают регулярно».

В августе 2024 года руководитель по публичной политике Meta в Центральной и Восточной Европе Екатерина Крук опубликовала пост с отчетом, в котором отметила, что соцсеть считает дезинформацией в частности следующие темы (прямая цитата):

В августе 2024 года руководитель публичной политики Meta по Центральной и Восточной Европе Катерина Крук опубликовала отчет, в котором отметила, что соцсеть считает дезинформацией, в частности, следующие темы (прямая цитата):

  • «критику поддержки Запада и срывы поставок оружия
  • описание критичности ситуации в Украине и в армии
  • истерика вокруг мобилизационных мероприятий
  • призывы о необходимости проведения выборов».

Впрочем, через некоторое время этот отчет был удален из публичного пространства.

Итак, сейчас Цукерберг намерен пересмотреть этот подход и ввести коллективную проверку постов самими пользователями, по примеру Х, но пересмотр системы «фактчекеров» пока касается только США.

В украинском же сегменте Facebook, как отмечает сама соцсеть, работают все те же общественные организации, в частности, это StopFake (проект общественной организации «Центр медиареформы», которому в свое время пришлось объяснять причины удаления публикации медиа из соцсети) и VoxCheck (проект ОО «Вокс Украина» или же VoxUkraine).

VoxUkraine (общественная организация «Вокс Украина»), согласно данным, опубликованным «Украинской правдой», получала финансирование от федерального Агентства США по международному развитию USAID в рамках проекта «Инициатива секторальной поддержки гражданского общества в Украине» (общая стоимость программы на несколько лет с несколькими получателями составила около 20 млн долларов США), а также «Программы содействия общественной активности «Присоединяйся!» (общая стоимость программы на несколько лет с многочисленными получателями средств, по данным Кабмина, составила 62 млн. долларов США).

VoxCheck, проверяющий факты для Facebook, является проектом общественной организации «Вокс Украина». Одним из идеологов и основателей VoxUkraine является, как отмечено на сайте самой организации, Тимофей Милованов. В настоящее время он является членом Международного академического совета этой организации. С полным перечнем тех лиц, которые работают над проектом, можно ознакомиться по ссылке. Организация отмечает, что ее работа поддерживается Посольством США в Украине и ОО «Интерньюз-Украина».

Следует отметить, что некоторые из аналитиков VoxCheck, работающих над факт-чекингом, одновременно работают в других организациях. Например, в ОО «Интерньюз-Украина», которая тоже, по данным «УП», получает финансирование от USAID. Среди прочего «Интерньюз-Украина» реализует программу USAID «Рада: новое поколение» на общую сумму 25 млн долларов США. Председатель правления ОО «Интерньюз-Украина» Константин Квурт известен своим заявлением о необходимости запрета Telegram в Украине.

ОО «Интерньюз-Украина» также занимается вопросами дезинформации в соцсетях. К примеру, в сентябре 2024 года оно анонсировало встречу с руководительницей по публичной политике Meta Катериной Крук для средств массовой информации относительно проблемных вопросов модерации контента соцсетью. Однако зарегистрировавшиеся на эту встречу медиа не получили потом ни подтверждения, ни отказа.

VoxCheck и StopFake являются участниками Международной сети фактчекеров института Пойнтера (Poynter) или IFCN.

Кроме того, участником этой системы является также украинское ОО «Гвара медиа», которое также, по данным «УП», выступало реципиентом средств USAID.

Следует отметить, что «Гвара медиа» и StopFake подписали к Цукербергу открытое письмо с просьбой не ликвидировать систему фактчекеров, опубликованную на сайте вышеупомянутого института Пойнтера.

Как отмечается на сайте StopFake, в 2023 году их бюджет составил 28 174 755 грн. Также указано, что финансовую поддержку проекту оказывали в частности Международный фонд «Возрождение» и Национальный фонд в поддержку демократии США.

Кроме того, в украинском сегменте проверки постов в фейсбуке работают такие организации как Delfi, Demagog (польская неправительственная организация), FactCheck Georgia, Myth Detector, Patikrinta 15min и Re: Baltica.

Автор: Наталя Мамченко

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деньги Facebook Марк Цукерберг

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