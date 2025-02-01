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В Одесской области женщина за $3 тысячи продавала приглашения на работу за границу

19:58, 1 февраля 2025
В Одесской области задержали организаторов канала нелегальной миграции через государственную границу.
В Одесской области женщина за $3 тысячи продавала приглашения на работу за границу
Фото: gp.gov.ua
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Сообщено о подозрении четырем лицам, которые организовали незаконный канал переправки мигрантов через государственную границу Украины. По данным следствия, женщина из Одесской области вместе с дочерью и сожителем занималась нелегальным перемещением людей, привлекая к этой деятельности и одного из ранее задержанных клиентов.

Как сообщает Офис Генпрокурора, подозреваемые подыскивали новых мигрантов, инструктировали их и координировали незаконное пересечение границы. Для этого они изготавливали поддельные документы, которые позволяли получить визы на основании фиктивных приглашений на работу. Стоимость этой услуги составляла 3 тысячи долларов США.

Во время обысков по местам проживания фигурантов правоохранители изъяли загранпаспорта, банковские карты, мобильные телефоны и другие предметы, которые являются доказательствами совершенных преступлений.

Согласно ст. 62 Конституции Украины, подозреваемые считаются невиновными до установления их вины в судебном порядке.

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