В Одесской области женщина за $3 тысячи продавала приглашения на работу за границу

В Одесской области задержали организаторов канала нелегальной миграции через государственную границу.

Фото: gp.gov.ua

Сообщено о подозрении четырем лицам, которые организовали незаконный канал переправки мигрантов через государственную границу Украины. По данным следствия, женщина из Одесской области вместе с дочерью и сожителем занималась нелегальным перемещением людей, привлекая к этой деятельности и одного из ранее задержанных клиентов.

Как сообщает Офис Генпрокурора, подозреваемые подыскивали новых мигрантов, инструктировали их и координировали незаконное пересечение границы. Для этого они изготавливали поддельные документы, которые позволяли получить визы на основании фиктивных приглашений на работу. Стоимость этой услуги составляла 3 тысячи долларов США.

Во время обысков по местам проживания фигурантов правоохранители изъяли загранпаспорта, банковские карты, мобильные телефоны и другие предметы, которые являются доказательствами совершенных преступлений.

Согласно ст. 62 Конституции Украины, подозреваемые считаются невиновными до установления их вины в судебном порядке.

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