Во Франции хотят провести тщательную проверку китайского чат-бота DeepSeek

Во Франции хотят лучше понять, как работает система ИИ китайского стартапа и каковы возможные риски для конфиденциальности пользователей.

Фото: gettyimages

В четверг, 30 января, во Франции служба по контролю за соблюдением конфиденциальности сообщила, что планирует опросить китайскую компанию DeepSeek по поводу ее чат-бота, пишет Reuters.

Специалисты хотят лучше понять, как работает система ИИ китайского стартапа и каковы возможные риски для конфиденциальности пользователей.

«Чтобы лучше понять, как работает эта система искусственного интеллекта и риски с точки зрения защиты данных, CNIL допросит компанию, которая предлагает чат-бот DeepSeek, - заявили в ведомстве.

Напомним, ранее Италия заблокировала китайский чат-бот DeepSeek.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», китайский DeepSeek стал самым популярным приложением с искусственным интеллектом в США, опередив ChatGPT. После его выхода обрушились акции Nvidia и других компаний.

Додамо, Дональд Трамп назвал китайский DeepSeek тревожным звонком для технологий США.

Кроме того, Павел Дуров после успеха DeepSeek объяснил, почему Китай так быстро догнал США в области ИИ.

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