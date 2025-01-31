Украинцы могут сообщать о проблемах со связью или интернетом через «Дію»

Новая функция в «Дії» позволит жаловаться на мобильную связь даже без интернета.

Фото: varta1

Украинцы могут сообщать о проблемах со связью через приложение «Дія». Если не грузятся страницы, не осуществляются звонки или не открываются соцсети, достаточно оставить заявку в новом сервисе. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров.

Услуга доступна на главном экране «Дії». Для подачи заявки нужно:

зайти в раздел «Отсутствует связь»;

предоставить одноразовый доступ к геолокации;

кратко описать проблему.

Заявку можно оставить даже без интернета - она автоматически отправится, когда связь появится.

Данные будет получать Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи, которая совместно с мобильными операторами будет работать над устранением проблем.

Чтобы подготовиться к возможным сбоям, украинцам советуют заранее скачать «Карту несокрушимости» - она поможет найти укрытие или место с генератором в случае отключений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.