В Киеве еще 83 светофора будут работать автономно во время блэкаутов

В Киеве появились новые светофоры, которые работают без электричества до 24 часов.

В Киеве расширяют сеть светофоров, способных работать автономно во время обесточивания. В январе установлен 81 шкаф резервного питания, что обеспечит бесперебойную работу еще 83 светофорных объектов. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

31 января резервное питание подключили на шести перекрестках столицы, в частности:

ул. Олега Мудрака - ул. Подлесная;

просп. Воздушных Сил - ул. Генерала Геннадия Воробьева;

бульв. Академика Вернадского - ул. Депутатская;

ул. Набережно-Луговая - ул. Почайнинская;

ул. Набережно-Луговая - ул. Оленевская;

ул. Набережно-Луговая - ул. Межигорская.

Новые шкафы позволяют светофорам работать автономно до 24 часов, а полный заряд батарей занимает 5 часов. В КГГА отмечают, что такая модернизация будет способствовать безопасности движения даже в случае отключений электроэнергии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.