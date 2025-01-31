Минобороны уволило Марину Безрукову с должности директора Агентства оборонных закупок

Временно исполняющим обязанности директора АОЗ назначен Арсен Жумадилов.

Фото: 24tv.ua

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Минюст объяснил статус Марины Безруковой и Арсена Жумадилова в Агентстве оборонных закупок.

Позже Министерство обороны Украины сообщило, что уволило директора ГП МОУ «Агентство оборонных закупок» Марину Безрукову. Временно исполняющим обязанности директора назначен Арсен Жумадилов.

В ведомстве отмечают, что решение обосновано необходимостью гарантирования устойчивого и непрерывного обеспечения фронта вооружением и боеприпасами.

«Серед ключових причин зміни керівника АОЗ – невиконання запланованих постачань для фронту, чисельні зауваження Генштабу щодо неякісного планування оборонних закупівель та несвоєчасної комунікації з боку Агенції, необґрунтоване перенесення графіків постачання. Абсолютно неприйнятними є численні витоки закритої інформації, що стануть окремим предметом розгляду правоохоронних органів», - йдеться у заяві Міноборони.

Також там роз’яснили юридичні аспекти зміни керівництва Агенції. У Міноборони вважають, що дії Наглядової ради не відповідали принципам прозорості і послідовності та містили низку процедурних порушень:

Рішення Наглядової ради оголошувалися у соцмережах без офіційного інформування міністерства.

Додаткова угода про продовження контракту була укладена без погодження з Міноборони, яке досі не отримало її текст.

Жоден протокол засідань Наглядової ради не був офіційно переданий до міністерства.

Ще у Мінобоорни наголосили, що при прийнятті Марини Безрукової на роботу в Агенцію в січні 2024 року контракт з нею був укладений Міністерством оборони, яке діяло від власного імені як уповноважений орган управління Агенцією.

«Законом встановлено, що зміна контракту відбувається за згодою його сторін. Отже, продовження контракту з Мариною Безруковою вимагало згоди Міноборони.

Попри це, 23 січня 2025 року Голова Наглядової ради Юрій Джигир підписав додаткову угоду без відповідного погодження з Міністерством оборони. Цим він вийшов за межі своїх повноважень, визначених законом та Статутом підприємства.

Зважаючи на незадовільні результати діяльності Агенції під керівництвом Марини Безрукової, а також відсутність співпраці та належної комунікації з боку Голови Наглядової ради (представника держави), Міністерство оборони України ухвалило рішення про відкликання представників держави в Наглядовій раді. Відповідна інформація була негайно доведена до відома як зазначених осіб, так і Агенції.

Таким чином, у складі Наглядової ради залишилося лише 2 члени з 5, у зв’язку з чим вона стала неправомочною. Відповідно до законодавства, у разі неправомочності Наглядової ради її повноваження тимчасово переходять до Міністерства оборони України. Це надає Міноборони право приймати рішення щодо управління Агенцією, зокрема щодо призначення, звільнення та відсторонення директора, а також призначення тимчасово виконуючого обов’язки директора», - сказано у заяві.

У відомстві наголосили, що найближчим часом, відповідно до чинного законодавства та корпоративних стандартів, буде призначено постійного керівника АОЗ.

Міністерство оборони також звернулося до правоохоронних органів для розслідування та правової оцінки дій колишнього керівництва Агенції.

Добавим, ранее министр обороны Рустем Умеров сообщил, что контракт с главой АОЗ Мариной Безруковой продлен не будет.

А госпредприятие «Агентство оборонных закупок» заявило, что будет работать в штатном режиме, несмотря на решение Министра обороны Рустема Умерова не продлевать контракт с Мариной Безруковой.

Кроме того, послы G7 отреагировали на смену руководства Агентства оборонных закупок.

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