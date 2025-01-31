Минюст: Марина Безрукова – директор АОЗ, но отстранена, Арсен Жумадилов – в.и.о.

Минюст объяснил статус Марины Безруковой и Арсена Жумадилова в Агентстве оборонных закупок.

Фото: 368.media

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Министерство юстиции сообщило, что 30 января в Коллегию по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации поступила жалоба Минобороны об обжаловании решения частного нотариуса Иващенко Н.В. о внесении изменений в сведения о руководителе ГП «Агентство оборонных закупок» относительно Арсена Жумадилова и Марины Безруковой.

31 января по результатам рассмотрения принято решение об отмене регистрационного действия № 1000691070009047779 от 29.01.2025 по смене руководителя ГП «Агентство оборонных закупок».

По результатам рассмотрения жалобы Министерства обороны Украины, Министерство юстиции Украины приняло решение:

Исправить техническую ошибку в Едином государственном реестре, в результате чего:

- Арсен Жумадилов приобретает статус представителя ГП «Агентство оборонных закупок» с ограничением: «временное исполнение обязанностей директора на время служебного расследования»

- Марина Безрукова сохраняет статус руководителя с ограничением: «отстранена от исполнения должностных обязанностей на время служебного расследования»

Отменено регистрационное действие от 29.01.2025, которое меняло руководителя предприятия. Временно заблокирован доступ к Единому государственному реестру частному нотариусу Иващенко Н.В.

Напомним, в Агентстве оборонных закупок 30 января заявили, что Марина Безрукова является действующим директором АОЗ с 1 февраля 2024 года.

«Эти полномочия не прекращались, и были продлены дополнительным соглашением, подписанным председателем Наблюдательного совета АОЗ 23 января 2025 года.

В этой связи государственному регистратору были представлены необходимые документы, и данные в Едином государственном реестре были приведены в соответствие с фактическими обстоятельствами», - говорится в заявлении.

Добавим, ранее министр обороны Рустем Умеров сообщил, что контракт с главой АОЗ Мариной Безруковой продлен не будет.

А госпредприятие «Агентство оборонных закупок» заявило, что будет работать в штатном режиме, несмотря на решение Министра обороны Рустема Умерова не продлевать контракт с Мариной Безруковой.

Кроме того, послы G7 отреагировали на смену руководства Агентства оборонных закупок.

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