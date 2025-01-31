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Раде рекомендуют принять законопроект о создании Реестра ветеранов войны

11:18, 31 января 2025
Он позволит повысить эффективность предоставления услуг, упростить доступ к социальным гарантиям и обеспечить поддержку ветеранам войны и их семьям.
Раде рекомендуют принять законопроект о создании Реестра ветеранов войны
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Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал парламенту принять за основу правительственный законопроект 12355 о Едином государственном реестре ветеранов войны.

Проект закона предлагает определить ЕГРВВ как единую государственную информационно-коммуникационную систему, предназначенную для эффективного сбора, хранения, учета, обработки и защиты данных о ветеранах войны и членах их семей.

Это позволит повысить эффективность предоставления услуг, упростить доступ к социальным гарантиям и обеспечить поддержку ветеранам войны и их семьям.

Законопроектом предлагается:

  • определить суть и содержание ЕГРВВ, основные термины;
  • очертить субъекты, объекты, порядок использования и функции ЕГРВИ;
  • определить порядок внесения, обработки, использования и распространения информации ЕГРВИ;
  • урегулировать взаимодействие ЕГРВВ с другими электронными системами и т.д.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Раде зарегистрировали законопроект о Едином госреестре ветеранов войны.

Напомним, в Украине также будет создан Единый государственный реестр военнослужащих, где будут данные о членах их семей и оцифрованный образ лица. Также там будут данные о должностных лицах СБУ и украинской разведке. Соответствующий закон 12066 Верховная Рада 18 декабря приняла во втором чтении и в целом.

Кроме того, новый закон также позволит автоматически передавать данные медицинских осмотров граждан о пригодности к военной службе в Реестр военнообязанных «Оберег».

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Верховная Рада Украины законопроект ветераны

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