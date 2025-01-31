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Раді рекомендують ухвалити законопроект про створення Реєстру ветеранів війни

11:18, 31 січня 2025
Він дозволить підвищити ефективність надання послуг, спростити доступ до соціальних гарантій і забезпечити підтримку ветеранам війни та їхнім сім’ям.
Раді рекомендують ухвалити законопроект про створення Реєстру ветеранів війни
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Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував парламенту ухвалити за основу урядовий законопроект 12355 про Єдиний державний реєстр ветеранів війни.  

Проект закону пропонує визначити ЄДРВВ як єдину державну інформаційно-комунікаційну систему, призначену для ефективного збору, зберігання, обліку, оброблення та захисту даних про ветеранів війни та членів їхніх родин. 

Це дозволить підвищити ефективність надання послуг, спростити доступ до соціальних гарантій і забезпечити підтримку ветеранам війни та їхнім сім’ям.

Законопроектом пропонується:

  • визначити суть та зміст ЄДРВВ, основні терміни;
  • окреслити суб’єкти, об’єкти, порядок використання та функції ЄДРВВ;
  • визначити порядок внесення, обробки, використання та поширення інформації ЄДРВВ;
  • врегулювати взаємодію ЄДРВВ з іншими електронними системами тощо.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», в Раді зареєстрували законопроект про Єдиний держреєстр ветеранів війни.

Нагадаємо, в Україні також створять Єдиний державний реєстр військовослужбовців, де будуть дані про членів їх родин та відцифрований образ обличчя. Також там будуть дані про посадовців СБУ та української розвідки. Відповідний закон 12066 Верховна Рада 18 грудня ухвалила в другому читанні та в цілому.

Крім цього, новий закон також дозволить автоматично передавати дані медичних оглядів громадян про придатність до військової служби до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг».

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Верховна Рада України законопроект ветерани

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