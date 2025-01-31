Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

На Житомирщині чоловік відмовився від мобілізації і приніс до суду ДНК-тест про те, що у нього є троє дітей

16:22, 31 січня 2025
Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України (відмова від мобілізації) та призначив покарання у вигляді одного року іспитового терміну.
На Житомирщині чоловік відмовився від мобілізації і приніс до суду ДНК-тест про те, що у нього є троє дітей
Фото: unian.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Житомирщині чоловік отримав повістку, але категорично відмовився від мобілізації. На суді він показав ДНК-тест про те, що у нього є троє дітей. Вирок у справі №293/853/24 виніс Черняхівський районний суд Житомирської області.

Як вказується у матеріалах справи, у травні 2024 року жителя Житомирщини визнали придатним до мобілізації. Йому намагались вручити повістку, проте чоловік категорично відмовився від мобілізації.

На суді чоловік заявив, що він дійсно відмовився від мобілізації. Чоловік заявив, що не служив в армії та боїться вбити людину.

«Вказав, що при складанні в його присутності акта відмови від отримання повістки він не повідомив уповноважених осіб про те що має на утриманні троє неповнолітніх дітей, тобто мав підстави для відстрочки, тому що не знав. На підтвердження свого батьківства в судовому засіданні надав суду результат дослідження аналізу ДНК на батьківство від 21.01.2025, з якого вбачається, що він є біологічним батьком старшої доньки своєї співмешканки. Вказав, що хоча офіційно неодружений, однак проживає разом з дружиною та трьома спільними дітьми, яких має утримувати та піклуватися», - йдеться у матеріалах суду.

Військовий із ТЦК зазначив, що підсудний відмовився від мобілізації. Про те, що він виховує трьох дітей, чоловік не повідомляв.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 1 року іспитового терміну.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд судова реформа повістка Житомирська область ТЦК мобілізація військовозобов'язаний військова служба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд пояснив, чи має в ордері адвоката зазначатися номер кримінального провадження і процесуальний статус підзахисного

Верховний Суд скасував ухвалу апеляційного суду, який повернув адвокату скаргу, бо в ордері не було посилання на те, у якому саме кримінальному провадженні адвокат має повноваження, і на процесуальний статус особи, якій надається правова допомога.

Громадська організація, яка відповідає за «фактчекінг» постів у Facebook українських користувачів, отримувала фінансування від USAID

Перевірками постів у Facebook на предмет недостовірності контенту займається організація, яка отримує кошти від Агентства США з міжнародного розвитку USAID.

Співбесіди з кандидатами на посади суддів апеляційних судів розпочнуться у травні — ВККС

Для ефективного проведення співбесід ВККС попросила міжнародних партнерів підтримати як Комісію, так і Громадську раду доброчесності.

Уряд затвердив нові критерії направлення на проведення оцінювання повсякденного функціонування особи

Встановлено нові критерії, коли особа направляється лікуючим лікарем або головою військово-лікарської, медичної (військово-лікарської), лікарсько-експертної комісії на огляд до експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Кабмін змінив перелік документів, якими підтверджують право на відстрочку особи з інвалідністю і тимчасово непридатні

Уряд вніс зміни до порядку призову стосовно документів, що підтверджують право на відстрочку для осіб з інвалідністю і тимчасово непридатних

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Мороз
    Андрій Мороз
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Наталя Стрельнікова
    Наталя Стрельнікова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олег Первомайський
    Олег Первомайський
    суддя Конституційного Суду України