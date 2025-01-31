На Житомирщині чоловік відмовився від мобілізації і приніс до суду ДНК-тест про те, що у нього є троє дітей

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України (відмова від мобілізації) та призначив покарання у вигляді одного року іспитового терміну.

Фото: unian.ua

На Житомирщині чоловік отримав повістку, але категорично відмовився від мобілізації. На суді він показав ДНК-тест про те, що у нього є троє дітей. Вирок у справі №293/853/24 виніс Черняхівський районний суд Житомирської області.

Як вказується у матеріалах справи, у травні 2024 року жителя Житомирщини визнали придатним до мобілізації. Йому намагались вручити повістку, проте чоловік категорично відмовився від мобілізації.

На суді чоловік заявив, що він дійсно відмовився від мобілізації. Чоловік заявив, що не служив в армії та боїться вбити людину.

«Вказав, що при складанні в його присутності акта відмови від отримання повістки він не повідомив уповноважених осіб про те що має на утриманні троє неповнолітніх дітей, тобто мав підстави для відстрочки, тому що не знав. На підтвердження свого батьківства в судовому засіданні надав суду результат дослідження аналізу ДНК на батьківство від 21.01.2025, з якого вбачається, що він є біологічним батьком старшої доньки своєї співмешканки. Вказав, що хоча офіційно неодружений, однак проживає разом з дружиною та трьома спільними дітьми, яких має утримувати та піклуватися», - йдеться у матеріалах суду.

Військовий із ТЦК зазначив, що підсудний відмовився від мобілізації. Про те, що він виховує трьох дітей, чоловік не повідомляв.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 1 року іспитового терміну.

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