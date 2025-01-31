За спробу пограбувати магазин на майже 2 тисячі гривень чоловік отримав більше 7 років ув′язнення

Перебуваючи в одному з маркетів, чоловік таємно виніс товар на суму майже 2 тисяч грн, а після спроби працівниці магазину зупинити його відмовився повернути товар чи оплатити покупку та намагався втекти, але був затриманий поліцією.

Бердичівський міськрайонний суд визнав 26-річного місцевого жителя винуватим у скоєнні закінченого замаху на грабіж, вчинений повторно, в умовах воєнного стану та призначив остаточне покарання у вигляді позбавлення волі на строк 7 років і 10 місяців. Про це повідомляє пресслужба суду.

Встановлено, що бердичівлянин у грудні минулого року, перебуваючи в одному з маркетів Бердичева, набрав товару майже на 2 тис. грн та таємно виніс його з торговельного закладу, не розрахувавшись. А коли одна з працівниць помітила це, вибігла за чоловіком та просила його повернути товар або заплатити за нього, «покупець» почав утікати та був затриманий працівниками поліції.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав частково, оскільки вважає, що хотів учинити крадіжку, а не грабіж (тобто заволодіти чужим майном таємно, а не відкрито). Проте суд, дослідивши усі докази, виснував, що дії обвинуваченого кваліфіковані правильно, а вина повністю доведена.

Призначаючи вид та міру покарання, суд урахував, що обвинувачений раніше судимий, скоїв злочин у період іспитового строку звільнення від відбування покарання з випробуванням, раніше неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності, за місцем проживання характеризується негативно.

Обставин, які пом′якшують та обтяжують покарання, суд не встановив. Остаточне покарання 7 років і 10 місяців позбавлення волі суд призначив з урахуванням невідбутої частини покарання, призначеного за вироком Бердичівського суду, ухваленого у 2023 році.

Вирок ще не набув чинності та може бути оскаржений протягом 30 днів. До набрання вироком чинності обвинувачений продовжуватиме перебувати під вартою (справа №274/267/25).

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