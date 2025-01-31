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Мін’юст скасував зміни у керівництві Агенції оборонних закупівель

11:00, 31 січня 2025
Мін’юст розглянув скаргу щодо зміни керівника Агенції оборонних закупівель.
Мін’юст скасував зміни у керівництві Агенції оборонних закупівель
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Міністерство юстиції України повідомило, що 30 січня до Колегії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації надійшла скарга Міноборони щодо оскарження рішення приватного нотаріуса Іващенко Н.В. про внесення змін до відомостей про керівника ДП «Агенція оборонних закупівель».

31 січня за результатами розгляду прийнято рішення про скасування реєстраційної дії № 1000691070009047779 від 29.01.2025 щодо зміни керівника ДП «Агенція оборонних закупівель».

За результатами розгляду скарги Міністерства оборони України, Міністерство юстиції України прийняло рішення:

  1. Виправити технічну помилку в Єдиному державному реєстрі, внаслідок чого:

- Арсен Жумаділов набуває статусу представника ДП «Агенція оборонних закупівель» з обмеженням: «тимчасове виконання обов'язків директора на час службового розслідування»

- Марина Безрукова зберігає статус керівника з обмеженням: «відсторонена від виконання посадових обов'язків на час службового розслідування»

  1. Скасовано реєстраційну дію від 29.01.2025, яка змінювала керівника підприємства.
  2. Тимчасово заблоковано доступ до Єдиного державного реєстру приватному нотаріусу Іващенко Н.В.

Нагадаємо, в Агенції оборонних закупівель 30 січня заявили, що Марина Безрукова є чинним директором АОЗ з 1 лютого 2024 року.

«Ці повноваження не припинялися, і були подовжені додатковою угодою, підписаною головою Наглядової ради АОЗ 23 січня 2025 року.

У зв`язку з цим державному реєстраторові були подані необхідні документи, і дані в Єдиному державному реєстрі були приведені у відповідність до фактичних обставин», - йдеться у заяві.

Додамо, раніше міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що контракт із головою АОЗ Мариною Безруковою продовжено не буде.

А держпідприємство «Агенція оборонних закупівель» заявило, що працюватиме в штатному режимі попри рішення Міністра оборони Рустема Умєрова не продовжувати контракт із Мариною Безруковою.

Крім того, посли G7 відреагували на зміну керівництва Агенції оборонних закупівель.

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мінюст Міноборони

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