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Посли G7 відреагували на зміну керівництва Агенції оборонних закупівель

09:24, 28 січня 2025
Дипломати рекомендують оперативно вирішити ситуацію в АОЗ та зосередитися на продовженні оборонних закупівель.
Посли G7 відреагували на зміну керівництва Агенції оборонних закупівель
Джерело фото: Thomas Trutschel
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Посли держав G7 відреагували на ситуацію, яка склалася довкола Агенції оборонних закупівель (АОЗ).

Нагадаємо, що Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що контракт із головою АОЗ Мариною Безруковою продовжено не буде, а Дмитра Кліменкова звільнять з посади заступника.

У заяві G7 дипломати заявили, що рекомендують «оперативно вирішити ситуацію в АОЗ та зосередитися на продовженні оборонних закупівель».

«Відповідність принципам належного врядування та рекомендаціям НАТО є важливим для збереження довіри громадськості та міжнародних партнерів», - наголосили посли G7.

Додамо, що держпідприємство «Агенція оборонних закупівель» заявило, що працюватиме в штатному режимі попри рішення Міністра оборони Рустема Умєрова не продовжувати контракт із Мариною Безруковою.

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зброя Україна Міноборони G7

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