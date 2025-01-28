Посли G7 відреагували на зміну керівництва Агенції оборонних закупівель

Посли держав G7 відреагували на ситуацію, яка склалася довкола Агенції оборонних закупівель (АОЗ).
Нагадаємо, що Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що контракт із головою АОЗ Мариною Безруковою продовжено не буде, а Дмитра Кліменкова звільнять з посади заступника.
У заяві G7 дипломати заявили, що рекомендують «оперативно вирішити ситуацію в АОЗ та зосередитися на продовженні оборонних закупівель».
«Відповідність принципам належного врядування та рекомендаціям НАТО є важливим для збереження довіри громадськості та міжнародних партнерів», - наголосили посли G7.
Додамо, що держпідприємство «Агенція оборонних закупівель» заявило, що працюватиме в штатному режимі попри рішення Міністра оборони Рустема Умєрова не продовжувати контракт із Мариною Безруковою.
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