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За попытку ограбить магазин почти на 2 тысячи гривен мужчина получил более 7 лет заключения

12:47, 31 января 2025
Находясь в одном из маркетов, мужчина тайно вынес товар на сумму почти 2 тысячи грн, а после попытки работницы магазина остановить его отказался вернуть товар или оплатить покупку и пытался скрыться, но был задержан полицией.
За попытку ограбить магазин почти на 2 тысячи гривен мужчина получил более 7 лет заключения
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Бердичевский горрайонный суд признал 26-летнего местного жителя виновным в совершении оконченного покушения на грабеж, совершенное повторно, в условиях военного положения и назначил окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 10 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что мужчина в декабре прошлого года, находясь в одном из маркетов Бердичева, набрал товара почти на 2 тыс. грн и тайно вынес его из торгового заведения, не рассчитавшись. А когда одна из работниц заметила это, выбежала за мужчиной и просила его вернуть товар или заплатить за него, «покупатель» начал бежать и был задержан сотрудниками полиции.

В судебном заседании обвиняемый свою вину признал частично, поскольку считает, что хотел совершить кражу, а не грабеж (то есть завладеть чужим имуществом тайно, а не открыто). Однако суд, исследовав все доказательства, утвердил, что действия обвиняемого квалифицированы правильно, а вина полностью доказана.

Назначая вид и меру наказания, суд учел, что обвиняемый ранее судимый совершил преступление в период испытательного срока освобождения от отбывания наказания с испытанием, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, по месту жительства характеризуется отрицательно.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, суд не установил. Окончательное наказание 7 лет и 10 месяцев лишения свободы суд назначил с учетом неотбытой части наказания, назначенного по приговору Бердичевского суда, вынесенного в 2023 году.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован в течение 30 дней. До вступления приговора в силу обвиняемый будет продолжать находиться под стражей (дело №274/267/25).

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