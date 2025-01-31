В Житомирской области мужчина отказался от мобилизации и принес в суд ДНК-тест о том, что у него есть трое детей

Суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины (отказ от мобилизации) и назначил наказание в виде одного года испытательного срока.

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В Житомирской области мужчина получил повестку, но категорически отказался от мобилизации. На суде он показал ДНК-тест о том, что у него трое детей. Приговор по делу №293/853/24 вынес Черняховский райсуд Житомирской области.

Как указывается в материалах дела, в мае 2024 жителя Житомирщины признали годным к мобилизации. Ему пытались вручить повестку, однако мужчина категорически отказался от мобилизации.

На суде мужчина заявил, что действительно отказался от мобилизации. Мужчина заявил, что не служил в армии и боится убить человека.

«Указал, что при составлении в его присутствии акта отказа от получения повестки он не сообщил уполномоченным лицам о том, что имеет на иждивении трое несовершеннолетних детей, то есть имел основания для отсрочки, потому что не знал. В подтверждение своего отцовства в судебном заседании предоставил суду результат исследования анализа ДНК на отцовство от 21.01.2025, из которого усматривается, что он является биологическим отцом старшей дочери своей сожительницы. Указал, что хотя официально холост, однако проживает вместе с женой и тремя общими детьми, которых должен содержать и заботиться», - говорится в материалах суда.

Военный из ТЦК отметил, что подсудимый отказался от мобилизации. О том, что он воспитывает троих детей, мужчина не сообщал.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 1 году испытательного срока.

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