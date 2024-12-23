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У Раді зареєстрували законопроект про єдиний держреєстр ветеранів війни

18:24, 23 грудня 2024
Законопроект спрямований визначення правових та організаційних засад створення та функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни з метою сприяння реалізації державної політики у сфері розвитку та упорядкування роботи реєстрів.
У Раді зареєстрували законопроект про єдиний держреєстр ветеранів війни
Фото: varta1.com.ua
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Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді України законопроект 12355 «Про Єдиний державний реєстр ветеранів війни». Про це повідомив постійний представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроект спрямований на законодавче врегулювання статусу Єдиного державного реєстру ветеранів війни відповідно до вимог Закону України «Про публічні електронні реєстри», визначення правових та організаційних засад створення та функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни з метою сприяння реалізації державної політики у сфері розвитку та упорядкування роботи реєстрів.

Проектом Закону пропонується:

- визначити суть та зміст Єдиного державного реєстру ветеранів війни, основні терміни;

- окреслити суб’єктів, об’єкти, порядок використання та функції Єдиного державного реєстру ветеранів війни;

- визначити порядок внесення, обробки, використання та поширення інформації Єдиного державного реєстру ветеранів війни;

- врегулювати взаємодію Єдиного державного реєстру ветеранів війни основні терміни з іншими електронними системами тощо.

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Верховна Рада України ЗСУ

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