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В Україні законодавчо закріплять статус Єдиного державного реєстру ветеранів війни

20:37, 20 грудня 2024
Уряд погодив законопроект, який закріпить статус Єдиного державного реєстру ветеранів війни
В Україні законодавчо закріплять статус Єдиного державного реєстру ветеранів війни
Фото: КМУ
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Кабінет Міністрів погодив проект закону, який закріпить статус Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ). 

Документ розроблено Мінветеранів, далі він буде переданий на розгляд до Верховної Ради.

Законопроект пропонує визначити ЄДРВВ як єдину державну інформаційно-комунікаційну систему, призначену для ефективного збору, зберігання, обліку, оброблення та захисту даних про ветеранів війни та членів їхніх родин. 

«Цей законопроект є надзвичайно важливим кроком для забезпечення роботи з даними ветеранів. Він дозволить підвищити ефективність надання послуг, спростити доступ до соціальних гарантій і забезпечити підтримку нашим Захисникам і Захисницям та їхнім родинам. Ми повинні працювати над тим, щоб жоден ветеран чи його рідні не залишилися без необхідної допомоги», - зазначила Міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова.

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законопроект Кабінет Міністрів України

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