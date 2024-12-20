МЗС спростило консульські послуги для українців за кордоном

Заяви про надання послуг можна буде подавати через портал або мобільний додаток Дія.

Фото: DPA

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Міністерство закордонних справ України спростило процедуру отримання консульских послуг для українців за кордоном.

Зокрема, Кабінет Міністрів ухвалив постанову, що передбачає реалізацію експериментального проєкту з надання консульських послуг через портал Дія та систему е-Консул.

Завдяки ухваленню постанови громадяни України за кордоном отримають такі нові можливості:

1. Оформлення ID-карток із доставкою готової картки поштою (потрібен лише один візит до посольства чи консульства для подання документів);

2. Оформлення закордонних паспортів за один візит для збору біометричних даних із подальшим отриманням готового документа поштою;

3. Реєстрація в Державному реєстрі платників податків через посольства та консульства;

4. Обмін посвідчення водія або отримання його після втрати чи викрадення;

5. Комплексна послуга для оформлення новонароджених, яка включає:

- державну реєстрацію народження дитини (видача свідоцтва про народження);

- реєстрацію дитини громадянином України;

- внесення дитини до Єдиного державного демографічного реєстру (присвоєння УНЗР);

- реєстрацію дитини в Державному реєстрі платників податків.

Крім того, відтепер заяви про надання послуг можна буде подавати через портал або мобільний додаток Дія.

"Переконаний, що мільйони наших громадян за кордоном оцінять нововведення, які спрощують доступ до послуг МЗС шляхом цифровізації. Для подачі та отримання документів двічі їхати за багато кілометрів не потрібно. Це є реальною економією часу та коштів для наших громадян", – зазначив міністр закордонних справ Андрія Сибіга.

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