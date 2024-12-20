Практика судів
  1. В Україні

МЗС спростило консульські послуги для українців за кордоном

20:19, 20 грудня 2024
Заяви про надання послуг можна буде подавати через портал або мобільний додаток Дія.
МЗС спростило консульські послуги для українців за кордоном
Фото: DPA
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство закордонних справ України спростило процедуру отримання консульских послуг для українців за кордоном.

Зокрема, Кабінет Міністрів ухвалив постанову, що передбачає реалізацію експериментального проєкту з надання консульських послуг через портал Дія та систему е-Консул. 

Завдяки ухваленню постанови громадяни України за кордоном отримають такі нові можливості:

1. Оформлення ID-карток із доставкою готової картки  поштою (потрібен лише один візит до посольства чи консульства для подання документів);

2. Оформлення закордонних паспортів за один візит для збору біометричних даних із подальшим отриманням готового документа поштою;

3. Реєстрація в Державному реєстрі платників податків через посольства та консульства;

4. Обмін посвідчення водія або отримання його після втрати чи викрадення;

5. Комплексна послуга для оформлення новонароджених, яка включає:

- державну реєстрацію народження дитини (видача свідоцтва про народження);

- реєстрацію дитини громадянином України;

- внесення дитини до Єдиного державного демографічного реєстру (присвоєння УНЗР);

- реєстрацію дитини в Державному реєстрі платників податків.

Крім того, відтепер заяви про надання послуг можна буде подавати через портал або мобільний додаток Дія.

"Переконаний, що мільйони наших громадян за кордоном оцінять нововведення, які спрощують доступ до послуг МЗС шляхом цифровізації. Для подачі та отримання документів двічі їхати за багато кілометрів не потрібно. Це є реальною економією часу та коштів для наших громадян", – зазначив міністр закордонних справ Андрія Сибіга.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

МЗС Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Державна виконавча служба продовжує заходи з відкриття проваджень, які підлягають негайному виконанню – Андрій Гайченко

Крім того, до відновлення роботи реєстрів Міністерства юстиції в штатному режимі, ДВС вчинятиме виконавчі дії по виконавчим провадженням, що вже перебувають на виконанні.

ІQ-тест в апеляційні суди – кандидатам необхідно набрати мінімум 100 балів зі 145

Тестування на когнітивні здібності для кандидатів в апеляційні суди відбудеться з 8 по 17 січня 2025 року.

Закон про скасування підвищення податків «заднім числом» не підписано, тож чинним лишається закон про підвищення з 1 жовтня

Верховна Рада прийняла закон, який скасовував підвищення податків «заднім числом» 4 грудня, але станом на 20 грудня він не підписаний, що може призвести до плутанини.

Роботу автоматизованої системи виконавчого провадження тимчасово призупинено, але не роботу виконавців – Мін’юст

У зв’язку з кібератакою роботу АСВП призупинено, і виконавцями застосовуються альтернативні шляхи винесення процесуальних документів у виконавчому провадження.

Підсудність справ Дружківського міського суду змінена, але судді остаточно посварилися

Колектив суду, який складався як з «корінних» суддів, так і відряджених, не зміг знайти спільної мови у питанні зміни територіальної підсудності.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Бездрабко
    Олег Бездрабко
    голова Херсонського окружного адміністративного суду
  • Наталія Бужак
    Наталія Бужак
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду