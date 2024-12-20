Володимир Зеленський призначив більше 30 нових послів України

Президент Володимир Зеленський повідомив, що затвердив призначення понад 30 послів.
"Сьогодні ж із нашою дипломатичною командою затвердили перелік нових українських послів. Я погодив більш ніж 30 рішень", - розповів Зеленський у зверненні.
Зокрема, перший заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял стане послом у Туреччині, директорка центру «Нова Європа» Альона Гетьманчук — представницею України в НАТО, експосол України в Німеччині Андрій Мельник — представником України в ООН.
Ці та інші укази будуть оприлюднені невдовзі згідно з дипломатичними процедурами.
Як повідомляла «Судово-юридична газета», за даними The Washington Post, Зеленський розглядає кандидатів на заміну Посла України у США Оксани Маркарової.
Ще у листопаді Зеленський говорив про можливі кадрові зміни у посольствах України.
Днями Володимир Зеленський у відеозверненні повідомив, що готуються заміни у дипломатичному корпусі.
Також повідомлялося, що Зеленський може здійснити кадрові перестановки послів до кінця року.
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