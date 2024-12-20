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Володимир Зеленський призначив більше 30 нових послів України

20:10, 20 грудня 2024
Зеленський повідомив, що призначив представником України в ООН Андрія Мельника.
Володимир Зеленський призначив більше 30 нових послів України
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Президент Володимир Зеленський повідомив, що затвердив призначення понад 30 послів. 

"Сьогодні ж із нашою дипломатичною командою затвердили перелік нових українських послів. Я погодив більш ніж 30 рішень", - розповів Зеленський у зверненні.

Зокрема, перший заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял стане послом у Туреччині, директорка центру «Нова Європа» Альона Гетьманчук — представницею України в НАТО, експосол України в Німеччині Андрій Мельник — представником України в ООН.

Ці та інші укази будуть оприлюднені невдовзі згідно з дипломатичними процедурами.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», за даними The Washington Post, Зеленський розглядає кандидатів на заміну Посла України у США Оксани Маркарової. 

Ще у листопаді Зеленський говорив про можливі кадрові зміни у посольствах України.

Днями Володимир Зеленський у відеозверненні повідомив, що готуються заміни у дипломатичному корпусі. 

Також повідомлялося, що Зеленський може здійснити кадрові перестановки послів до кінця року.

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Володимир Зеленський

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