Владимир Зеленский назначил более 30 новых послов Украины

Зеленский сообщил, что назначил представителем Украины в ООН Андрея Мельника.

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Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что утвердил назначение более 30 послов.

"Сегодня же с нашей дипломатической командой утвердили перечень новых украинских послов. Я согласовал более 30 решений", - рассказал Зеленский.

В частности, первый заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял станет послом в Турции, директор центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук - представительницей Украины в НАТО, экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник - представителем Украины в ООН.

Эти и другие указы будут обнародованы вскоре согласно дипломатическим процедурам.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», по данным The Washington Post, Зеленский рассматривает кандидатов на замену Посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

Еще в ноябре Зеленский говорил о возможных кадровых изменениях в посольствах Украины.

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