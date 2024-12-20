В Украине собираются усилить ответственность за нарушение комендантского часа

Кабинет Министров согласовал законопроект, касающийся ужесточения ответственности за нарушение комендантского часа. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
По его словам, предполагается админответственность за пребывание в общественных местах в запрещенное время без пропусков. Предлагается установить штраф в размере от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Исключение — штрафы не будут применяться к людям, которые идут к укрытиям, оказанию медпомощи или сопровождению раненых тяжелобольных, эвакуации или спасению имущества и в других случаях угрозы жизни граждан.
Также законопроект предлагает введение административной ответственности за нарушение правил эвакуации: въезд или пребывание в населенных пунктах, где проводится обязательная эвакуация, без специальных разрешений — от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Это еще не окончательное решение, поскольку правительственный законопроект должен быть вынесен на рассмотрение Верховной Рады.
Напомним, что в мае Верховная Рада провалила во втором повторном чтении законопроект №10195 об административной ответственности за нарушение гражданами комендантского часа.
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