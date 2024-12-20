В Україні збираються посилити відповідальність за порушення комендантської години

Кабінет Міністрів погодив законопроект, який стосується посилення відповідальності за порушення комендантської години. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
За його словами, передбачається адмінвідповідальність за перебування у громадських місцях у заборонений час без перепусток. Пропонується встановити штраф розміром від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Виключення — штрафи не будуть застосовуватись до людей, які йдуть до укриттів, надання меддопомоги або супроводження поранених тяжкохворих, здійснення евакуації або рятування майна та в інших випадках загрози життю громадян.
Також законопроектом пропонується запровадження адміністративної відповідальності за порушення правил евакуації: в'їзд або перебування у населених пунктах, де проводиться обов'язкова евакуація, без спеціальних дозволів — від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Зазначається, що це ще не остаточне рішення, оскільки урядовий законопроєкт має бути винесений на розгляд Верховної Ради.
Нагадаємо, що у травні Верховна Рада провалила у повторному другому читанні законопроект №10195 про адміністративна відповідальність за порушення громадянами комендантської години.
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