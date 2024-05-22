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Рада провалила голосування про адмінвідповідальність за порушення комендантської години

12:15, 22 травня 2024
За словами народних депутатів, «за» проголосували лише 190 нардепів.
Рада провалила голосування про адмінвідповідальність за порушення комендантської години
Зображення: freepik.com
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Верховна Рада провалила у повторному другому читанні законопроект номер 10195 про адміністративна відповідальність за порушення громадянами комендантської години.

За словами народних депутатів, «за» проголосували лише 190 нардепів. Законопроект вважається відхиленим повністю.

Нагадаємо, 16 грудня 2023 року Верховна Рада не змогла ухвалити в цілому законопроект №10195, що передбачає притягнення громадян до адміністративної відповідальності за порушення комендантської години. Тоді законопроект відправили на повторне друге читання.

Тоді за порушення комендантської години (заборони перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень) депутати хотіли запровадити накладення штрафу на громадян від 8 500 до 17 000 грн.

За вчинення цих же дій протягом року пропонували штраф для громадян від 17 000 до 34 000 грн.

Порушення суб’єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану мало каратися штрафом на керівника суб’єкта господарювання, фізичну особу-підприємця від 51 000 до 102 000 грн.

Ці ж дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме порушення, – тягнули б за собою накладення штрафу на керівника суб’єкта господарювання, ФОПа від 170 000 до 340 000 грн.

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