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Рада провалила голосование об админответственности за нарушение комендантского часа

12:15, 22 мая 2024
По словам народных депутатов, «за» проголосовали только 190 нардепов.
Рада провалила голосование об админответственности за нарушение комендантского часа
Изображение: freepik.com
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Верховная Рада провалила в повторном втором чтении законопроект номер 10195 об административной ответственности за нарушение гражданами комендантского часа.

По словам народных депутатов, «за» проголосовали только 190 нардепов. Законопроект считается отклоненным полностью.

Напомним, 16 декабря 2023 года Верховная Рада не смогла принять в целом законопроект №10195, предусматривающий привлечение граждан к административной ответственности за нарушение комендантского часа. Тогда законопроект был направлен на повторное второе чтение.

Тогда за нарушение комендантского часа (запрет пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений) депутаты хотели ввести наложение штрафа на граждан от 8 500 до 17 000 грн.

За совершение этих же действий в течение года предлагали штраф для граждан от 17000 до 34000 грн.

Нарушение субъектом хозяйствования установленных на соответствующей территории специального режима светомаскирования или режима работы во время действия военного положения должно было караться штрафом на руководителя предприятия, физическое лицо-предпринимателя от 51 000 до 102 000 грн.

Эти же действия, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такое же нарушение, – влекли бы наложение штрафа на руководителя субъекта хозяйствования, ФЛП от 170 000 до 340 000 грн.

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