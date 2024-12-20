МИД упростил консульские услуги для украинцев за границей

Заявления о предоставлении услуг можно будет подавать через портал или мобильное приложение Дия.

Министерство иностранных дел Украины упростило процедуру получения консульских услуг для украинцев за границей.

В частности, Кабинет Министров принял постановление, предусматривающее реализацию экспериментального проекта по предоставлению консульских услуг через портал Дия и систему е-Консул. Об этом сообщает МИД.

Благодаря принятию постановления граждане Украины за границей получат следующие новые возможности:

1. Оформление ID-карт с доставкой готовой карты по почте (необходим только один визит в посольство или консульство для подачи документов);

2. Оформление загранпаспортов за один визит для сбора биометрических данных с последующим получением готового документа по почте;

3. Регистрация в Государственном реестре налогоплательщиков через посольства и консульства;

4. Обмен водительского удостоверения или получения его после потери или похищения;

5. Комплексная услуга для оформления новорожденных, включающая:

- государственную регистрацию рождения ребенка (выдача свидетельства о рождении);

- регистрацию ребенка гражданином Украины;

- внесение ребенка в Единый государственный демографический реестр (присвоение УНЗР);

- регистрацию ребенка в Государственном реестре налогоплательщиков.

Кроме того, теперь заявления о предоставлении услуг можно будет подавать через портал или мобильное приложение Дия.

"Убежден, что миллионы наших граждан за рубежом оценят нововведения, которые упрощают доступ к услугам МИДа путем цифровизации. Для подачи и получения документов дважды ехать за много километров не нужно. Это реальная экономия времени и средств для наших граждан", - отметил министр иностранных дел Андрея Сибига.

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