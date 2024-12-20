Практика судов
  1. В Украине

МИД упростил консульские услуги для украинцев за границей

20:19, 20 декабря 2024
Заявления о предоставлении услуг можно будет подавать через портал или мобильное приложение Дия.
МИД упростил консульские услуги для украинцев за границей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство иностранных дел Украины упростило процедуру получения консульских услуг для украинцев за границей.

В частности, Кабинет Министров принял постановление, предусматривающее реализацию экспериментального проекта по предоставлению консульских услуг через портал Дия и систему е-Консул. Об этом сообщает МИД.

Благодаря принятию постановления граждане Украины за границей получат следующие новые возможности:

1. Оформление ID-карт с доставкой готовой карты по почте (необходим только один визит в посольство или консульство для подачи документов);

2. Оформление загранпаспортов за один визит для сбора биометрических данных с последующим получением готового документа по почте;

3. Регистрация в Государственном реестре налогоплательщиков через посольства и консульства;

4. Обмен водительского удостоверения или получения его после потери или похищения;

5. Комплексная услуга для оформления новорожденных, включающая:

- государственную регистрацию рождения ребенка (выдача свидетельства о рождении);

- регистрацию ребенка гражданином Украины;

- внесение ребенка в Единый государственный демографический реестр (присвоение УНЗР);

- регистрацию ребенка в Государственном реестре налогоплательщиков.

Кроме того, теперь заявления о предоставлении услуг можно будет подавать через портал или мобильное приложение Дия.

"Убежден, что миллионы наших граждан за рубежом оценят нововведения, которые упрощают доступ к услугам МИДа путем цифровизации. Для подачи и получения документов дважды ехать за много километров не нужно. Это реальная экономия времени и средств для наших граждан", - отметил министр иностранных дел Андрея Сибига.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

МИД Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Государственная исполнительная служба продолжает мероприятия по открытию производств, подлежащих немедленному исполнению – Андрей Гайченко

Кроме того, до возобновления работы реестров Министерства юстиции в штатном режиме, ГИС будет совершать исполнительные действия по уже находящимся на исполнении исполнительным производствам.

IQ-тест в апелляционные суды – кандидатам необходимо набрать минимум 100 баллов из 145

Тестирование на когнитивные способности для кандидатов в апелляционные суды состоится с 8 по 17 января 2025 года.

Закон об отмене повышения налогов «задним числом» не подписан, так что действующим остается закон о повышении с 1 октября

Верховная Рада приняла закон, отменявший повышение налогов «задним числом» 4 декабря, но по состоянию на 20 декабря он не подписан, что может привести к путанице.

Работа автоматизированной системы исполнительного производства временно приостановлена, но не работа исполнителей – Минюст

В связи с кибератакой работа АСИП приостановлена, и исполнителями применяются альтернативные пути вынесения процессуальных документов в исполнительном производстве.

Подсудность дел Дружковского городского суда изменена, но судьи окончательно поссорились

Коллектив суда, состоявший как из «коренных» судей, так и из командированных, не смог найти общий язык в вопросе изменения территориальной подсудности.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Бездрабко
    Олег Бездрабко
    голова Херсонського окружного адміністративного суду
  • Наталія Бужак
    Наталія Бужак
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду