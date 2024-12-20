В Украине законодательно закрепят статус Единого государственного реестра ветеранов войны

Правительство согласовало законопроект, который закрепит статус Единого государственного реестра ветеранов войны.

Кабинет Министров согласовал проект закона, который закрепит статус Единого государственного реестра ветеранов войны (ЕГРВВ).

Документ разработан Минветеранов, далее он будет передан на рассмотрение Верховной Раде.

Законопроект предлагает определить ЕГРВВ как единую государственную информационно-коммуникационную систему, предназначенную для эффективного сбора, хранения, учета, обработки и защиты данных о ветеранах войны и членах их семей.

«Этот законопроект является важнейшим шагом для обеспечения работы с данными ветеранов. Он позволит повысить эффективность предоставления услуг, упростить доступ к социальным гарантиям и обеспечить поддержку нашим Защитникам и Защитницам и их семьям. Мы должны работать над тем, чтобы ни один ветеран или его родные не остались без необходимой помощи», - отметила министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова.

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