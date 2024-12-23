В Раде зарегистрировали законопроект о едином госреестре ветеранов войны

Законопроект направлен на определение правовых и организационных основ создания и функционирования Единого государственного реестра ветеранов войны с целью содействия реализации государственной политики в сфере развития и упорядочения работы реестров.

Фото: varta1.com.ua

Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде Украины законопроект 12355 «О Едином государственном реестре ветеранов войны». Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Законопроект направлен на законодательное урегулирование статуса Единого государственного реестра ветеранов войны в соответствии с требованиями Закона Украины «О публичных электронных реестрах», определение правовых и организационных основ создания и функционирования Единого государственного реестра ветеранов войны с целью содействия реализации государственной политики в сфере развития и упорядочения работы реестров.

Проектом Закона предлагается:

- определить суть и содержание Единого государственного реестра ветеранов войны, основные термины;

- определить субъектов, объекты, порядок использования и функции Единого государственного реестра ветеранов войны;

- определить порядок внесения, обработки, использования и распространения информации Единого государственного реестра ветеранов войны;

- урегулировать взаимодействие Единого государственного реестра ветеранов войны основные термины с другими электронными системами и т.д.

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