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Китай строит крупнейший в мире военный командный центр – в 10 раз больше Пентагона

17:16, 31 января 2025
«Пекинский военный город»: Китай возводит секретный объект с бункерами для руководства.
Китай строит крупнейший в мире военный командный центр – в 10 раз больше Пентагона
Фото: Getty Images
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Китай возводит крупнейший в мире армейский командный центр, оснащенный бункерами для защиты руководства страны в случае конфликта, в том числе ядерного. Строительство происходит на западе Пекина, а его масштабы в десять раз превышают Пентагон. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные американской разведки.

По спутниковым снимкам, площадь строительной площадки достигает 610 гектаров. Видимых военных объектов на территории пока нет, но на месте размещены знаки о запрете дронов и фотографирования. По словам экс-аналитика Национального агентства геопространственной разведки США Ренни Бабиарца, изображения свидетельствуют о наличии подземной инфраструктуры и возможных тоннелей, в возведении которых задействовано более 100 кранов.

Американская разведка называет проект «Пекинским военным городом». Строительство активно продолжается с середины 2024 года. Деннис Уайлдер, бывший руководитель аналитического отдела ЦРУ по Китаю, считает, что этот центр является частью стратегии Пекина по расширению ядерного потенциала и созданию вооруженных сил мирового уровня.

В то же время в посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что не владеют информацией о строительстве и отметили мирную политику КНР.

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