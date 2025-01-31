Китай будує найбільший у світі військовий командний центр – у 10 разів більший за Пентагон

«Пекінське військове місто»: Китай зводить секретний об’єкт з бункерами для керівництва.

Фото: Getty Images

Китай зводить найбільший у світі армійський командний центр, оснащений бункерами для захисту керівництва країни у разі конфлікту, зокрема ядерного. Будівництво відбувається на заході Пекіна, а його масштаби удесятеро перевищують Пентагон. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на дані американської розвідки.

За супутниковими знімками, площа будівельного майданчика сягає 610 гектарів. Видимих військових об'єктів на території поки що немає, але на місці розміщено знаки про заборону дронів та фотографування. За словами екс-аналітика Національного агентства геопросторової розвідки США Ренні Бабіарца, зображення свідчать про наявність підземної інфраструктури та можливих тунелів, зведення яких залучило понад 100 кранів.

Американська розвідка називає проєкт «Пекінським військовим містом». Будівництво активно триває з середини 2024 року. Денніс Вайлдер, колишній керівник аналітичного відділу ЦРУ по Китаю, вважає, що цей центр є частиною стратегії Пекіна щодо розширення ядерного потенціалу та створення збройних сил світового рівня.

Водночас у посольстві Китаю у Вашингтоні заявили, що не володіють інформацією про будівництво і наголосили на мирній політиці КНР.

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