Практика судів
  1. У світі

Китай будує найбільший у світі військовий командний центр – у 10 разів більший за Пентагон

17:16, 31 січня 2025
«Пекінське військове місто»: Китай зводить секретний об’єкт з бункерами для керівництва.
Китай будує найбільший у світі військовий командний центр – у 10 разів більший за Пентагон
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Китай зводить найбільший у світі армійський командний центр, оснащений бункерами для захисту керівництва країни у разі конфлікту, зокрема ядерного. Будівництво відбувається на заході Пекіна, а його масштаби удесятеро перевищують Пентагон. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на дані американської розвідки.

За супутниковими знімками, площа будівельного майданчика сягає 610 гектарів. Видимих військових об'єктів на території поки що немає, але на місці розміщено знаки про заборону дронів та фотографування. За словами екс-аналітика Національного агентства геопросторової розвідки США Ренні Бабіарца, зображення свідчать про наявність підземної інфраструктури та можливих тунелів, зведення яких залучило понад 100 кранів.

Американська розвідка називає проєкт «Пекінським військовим містом». Будівництво активно триває з середини 2024 року. Денніс Вайлдер, колишній керівник аналітичного відділу ЦРУ по Китаю, вважає, що цей центр є частиною стратегії Пекіна щодо розширення ядерного потенціалу та створення збройних сил світового рівня.

Водночас у посольстві Китаю у Вашингтоні заявили, що не володіють інформацією про будівництво і наголосили на мирній політиці КНР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

військові Китай Пентагон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Клієнти, які планують переказувати гроші понад ліміт, зобов’язані надати документальне підтвердження доходів – з 1 лютого запрацювали нові ліміти

За наявності документально підтверджених доходів клієнта, що перевищують встановлений на дату ліміт, будуть здійснюватися перекази в межах підтвердженого доходу.

Бронювання працівників апаратів судів повинно складати не менше 80%, а Судової охорони — 100% — Рада суддів України

З 28 лютого частина працівників апаратів судів може втратити бронювання, тоді як прокуратура та поліція планують забронювати максимально можливу кількість своїх співробітників.

Надання доступу до запису судового засідання в Електронному кабінеті користувача ЄСІТС є виконанням заяви про видачу копії запису судового засідання

Верховний Суд зазначив, що у разі подання учасником справи заяви про видачу копії запису судового засідання йому може бути надано доступ до запису судового засідання в Електронному кабінеті користувача ЄСІТС або надано запис на оптичному диску у вигляді файлу.

Верховний Суд пояснив, чи має в ордері адвоката зазначатися номер кримінального провадження і процесуальний статус підзахисного

Верховний Суд скасував ухвалу апеляційного суду, який повернув адвокату скаргу, бо в ордері не було посилання на те, у якому саме кримінальному провадженні адвокат має повноваження, і на процесуальний статус особи, якій надається правова допомога.

Громадська організація, яка відповідає за «фактчекінг» постів у Facebook українських користувачів, отримувала фінансування від USAID

Перевірками постів у Facebook на предмет недостовірності контенту займається організація, яка отримує кошти від Агентства США з міжнародного розвитку USAID.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Мороз
    Андрій Мороз
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Наталя Стрельнікова
    Наталя Стрельнікова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олег Первомайський
    Олег Первомайський
    суддя Конституційного Суду України