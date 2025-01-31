Ціна пачки цигарок зросте на 35%, тобто до 135 гривень — ЗМІ

Якщо у 2024 році ціна пачки дорівнювала 100 грн, то в 2025 році складатиме 135 грн.

Як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 4 грудня 2024 року схвалила в цілому законопроект 11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. Документ передбачає, що акцизний податок на цигарки привʼяжуть до євро, а не гривні. Таким чином цього року пачка цигарок буде коштувати значно дорожче, ніж у 2024 році.

Якщо закон набере чинності в нинішньому вигляді, то у 2025 році акциз на сигарети збільшиться на 35,4% і становитиме 78 євро за 1000 штук. У наступні роки підвищення продовжиться: у 2026 році ставка зросте на 5%, у 2027 – на 4,8%, а у 2028 – на 4,7%, досягнувши 90 євро за 1000 сигарет.Про це пише РБК-Україна.

Тим часом, на ТВЕНи (тютюнові вироби для електричного нагрівання) акциз зросте на 22% до 70,4 євро за 1000 штук в 2025-му. Далі – в 2026 та 2027 роках – зростатиме на 0,5%, а у 2028 році – на 1,2%, досягнувши 72 євро за 1000 штук.

Різниця між величиною акциза на сигарети та ТВЕНи у 2028 році складе 25%, в той час як нині величина акцизу на сигарети і ТВЕНи в Україні не відрізняється, складаючи 57,6 євро за 1000 штук, заявив у коментарі виданню виконавчий директор ГО "Центр громадянського представництва "Життя" Дмитро Купира.

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що за даними декларацій з акцизного податку за липень- листопад 2024 середня максимальна роздрібна ціна пачки сигарет (20 штук у пачці) становила 97,87 гривні. При збільшенні ставки акцизу до 78 євро та при курсі євро, що діяв на 1 липня 2024 року (43,2658 гривні), середня ціна пачки в 2025 році складе 116,1 гривні. Це на 18,6% більше ціни 2024 року.

"Щодо ТВЕН – ціна на сьогодні 107,06 гривні. При збільшенні розміру ставки акцизу в 2025 році до 70,4 євро ціна за пачку становитиме 120 гривень, або на 12% більше ціни 2024 року", – підраховує Гетманцев.

Він прогнозує, що надалі, в 2026-2028 роках, ціни на сигарети та ТВЕНи мінятимуться приблизно на відсоток зростання акцизу в гривнях у відповідних роках.

Схожі цінові прогнози виданню озвучують представники світових виробників тютюнової продукції, представлених в Україні.

Вони заявляють, що ціна на пачку сигарет змінюватиметься приблизно на такий же відсоток, як і зростання акцизу в гривневому еквіваленті.

"У 2025 році ціна пачки зросте на 35%. А в 2026-2028 роках, якщо ставка в євро зростає на 5% кожен рік, плюс якщо девальвація гривні до євро становитиме приблизно 10% щороку, то зростання ціни пачки складатиме приблизно +15% кожного року", – прогнозує співрозмовник видання.

Наприклад, якщо у 2024 році ціна пачки дорівнювала 100 гривень, то в 2025 році складатиме 135 гривень, у 2026 році – 155 гривень, у 2027 році – 178 гривень, у 2028 році – 205 гривень.

Нагадаємо, що ЄС вимагає від України переписати ціни на цигарки.

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