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У Запоріжжі судитимуть поліцейських, які вкрали у померлого пенсіонера майже 800 тисяч гривень

16:58, 31 січня 2025
Правоохоронці під час слідчих ді вкрали гроші з оселі померлого чоловіка.
У Запоріжжі судитимуть поліцейських, які вкрали у померлого пенсіонера майже 800 тисяч гривень
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У Запоріжжі перед судом постануть правоохоронці, які вкрали у померлого пенсіонера майже 800 тисяч гривень під час слідчих дій. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Встановлено, що у жовтні 2023 року на місце події правоохоронців викликали сусіди пенсіонера. Вони запідозрили, що самотній чоловік помер. За викликом приїхали двоє поліцейських.

Пенсіонер дійсно помер, а представники правоохоронних органів на місці події вирішили скористатися ситуацією. Вони вказали понятими знайомих громадян та без їхньої участі обшукали квартиру. Знайдені 20 тисяч доларів та банківські картки вони забрали собі.

«Аби скористатися картками правоохоронці також забрали мобільний телефон померлого. Через нього вони отримали доступ до рахунків і згодом зняли з них ще 65 тисяч гривень. Загальна сума коштів, які вони вкрали у померлого, склала 799 тис. гривень», — зазначили в ДБР.

Обидва фігуранти обвинувачуються у зловживанні службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди, крадіжці у великих розмірах, що вчинена за попередньою змовою групою осіб, викраденні офіційних документів, несанкціонованому втручанні в роботу інформаційної (автоматизованої) системи (ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 361 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Крім цього у одного з напарників під час обшуків були виявлені незареєстровані боєприпаси.

Тож він на додаток обвинувачується у зберіганні, придбанні бойових припасів без передбаченого законом дозволу, легалізації майна, набутого злочинним шляхом та складанні неправдивих офіційних документів (ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України).

Наразі один фігурант звільнений з лав правоохоронних органів, другий відсторонений від посади.

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Національна поліція поліція Запоріжжя ДБР

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