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«Нагани» початку ХХ століття виставили на аукціон – гроші підуть на підтримку ЗСУ

14:27, 1 лютого 2025
На аукціоні Prozorro виставили 11 револьверів «Наган».
«Нагани» початку ХХ століття виставили на аукціон – гроші підуть на підтримку ЗСУ
Фото: Telegram/igorsmelyansky
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В Україні  стартували відкриті електронні аукціони, на яких виставлено 11 демілітаризованих револьверів «Наган». Торги проходять у системі Prozorro.Продажі, а всі виручені кошти підуть на потреби Збройних сил України.

Як повідомили в Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості, ці револьвери раніше використовувалися працівниками Міністерства зв’язку Української РСР для захисту під час доставки пенсій та грошових виплат. Наразі вони демілітаризовані, визнані непридатними для стрільби та мають відповідні експертні висновки від АТ «Укроборонпром».

Усі 11 револьверів продаються окремими лотами у три раунди. Мінімальний термін експозиції становить сім днів, а тривалість аукціону залежить від кількості учасників.

Перший лот датується 1915 роком, інші револьвери виготовлені у 1906-1914 роках на Імператорському Тульському збройному заводі.

«Таким чином, зброя, виготовлена на території ha, буде працювати проти нашого ворога. Адже виручені кошти підуть на потреби українського війська. Я вдячний Укрпошті за ініціативу та активну участь у реалізації проєкту. Команда Мінстратегпрому щодня працює над тим, щоб в Україні виготовлялося більше нової зброї, і я радий, що разом із Укрпоштою ми знайшли спосіб використати й стару – на користь українського війська», — зазначив міністр Герман Сметанін.

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський додав, що аукціон не лише допоможе зібрати кошти для ЗСУ, а й стане символічною відповіддю країні-агресору.

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ЗСУ аукціон Укрпошта

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