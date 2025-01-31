Співбесіди з кандидатами на посади суддів апеляційних судів розпочнуться у травні — ВККС

Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Андрій Пасічник 30 січня повідомив, що співбесіди з учасниками конкурсу на 550 посад суддів апеляційних судів, які вдало виконають практичне завдання, розпочнуться у травні 2025 року.
Темп співбесід, як додав голова Комісії, буде «високий».
Відтак, ВККС просить міжнародних партнерів підтримати зусилля як ВККС, так і спроможність Громадської ради доброчесності, яка буде задіяна у процедурі перевірки доброчесності суддів.
Нагадаємо, що етап виконання практичного завдання відбудеться у наступні дати:
цивільна спеціалізація – 3-11 лютого
кримінальна спеціалізація – 12-21 лютого
адміністративна спеціалізація – 24-25 лютого
господарська спеціалізація – 26-27 лютого
Автор: В’ячеслав Хрипун
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