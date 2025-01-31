Співбесіди з кандидатами на посади суддів апеляційних судів розпочнуться у травні — ВККС

Для ефективного проведення співбесід ВККС попросила міжнародних партнерів підтримати як Комісію, так і Громадську раду доброчесності.

Фото: ВККС

Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Андрій Пасічник 30 січня повідомив, що співбесіди з учасниками конкурсу на 550 посад суддів апеляційних судів, які вдало виконають практичне завдання, розпочнуться у травні 2025 року.

Темп співбесід, як додав голова Комісії, буде «високий».

Відтак, ВККС просить міжнародних партнерів підтримати зусилля як ВККС, так і спроможність Громадської ради доброчесності, яка буде задіяна у процедурі перевірки доброчесності суддів.

Нагадаємо, що етап виконання практичного завдання відбудеться у наступні дати:

цивільна спеціалізація – 3-11 лютого

кримінальна спеціалізація – 12-21 лютого

адміністративна спеціалізація – 24-25 лютого

господарська спеціалізація – 26-27 лютого

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.