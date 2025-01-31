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Собеседования с кандидатами на должности судей апелляционных судов начнутся в мае — ВККС

13:53, 31 января 2025
Для эффективного проведения собеседований ВККС попросила международных партнеров помочь как Комиссии, так и Общественному совету добропорядочности.
Собеседования с кандидатами на должности судей апелляционных судов начнутся в мае — ВККС
Фото: ВККС
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Председатель Высшей квалификационной комиссии судей Андрей Пасечник 30 января сообщил, что собеседования с участниками конкурса на 550 должностей судей апелляционных судов, которые успешно выполнят практическое задание, начнутся в мае 2025 года.

Темп собеседований, как добавил глава Комиссии, будет «высоким».

Следовательно, ВККС просит международных партнеров поддержать усилия как ВККС, так и возможности Общественного совета добропорядочности, который будет задействован в процедуре проверки добропорядочности судей.

Напомним, что этап выполнения практического задания состоится в такие даты:

гражданская специализация – 3-11 февраля

криминальная специализация – 12-21 февраля

административная специализация – 24-25 февраля

хозяйственная специализация – 26-27 февраля

Автор: Вячеслав Хрипун

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Собеседования с кандидатами на должности судей апелляционных судов начнутся в мае — ВККС

Для эффективного проведения собеседований ВККС попросила международных партнеров помочь как Комиссии, так и Общественному совету добропорядочности.

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