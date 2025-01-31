Великобритания выделит Украине 2 млрд фунтов на ПВО и ремонт военной техники

Средства пойдут на закупку и обслуживание ПВО.

Фото: АР

Великобритания предоставит Украине до 2 миллиардов фунтов стерлингов ($2,44 млрд или 103 млрд грн) на закупку систем противовоздушной обороны и ракет для ПВО. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

31 января правительство одобрило законопроект о ратификации Рамочного соглашения между Украиной и Великобританией по укреплению оборонных возможностей.

Документ предусматривает не только поставки вооружения, но и финансирование создания ремонтных баз для военной техники. Часть таких баз будет размещена непосредственно в Украине, что позволит существенно усилить обороноспособность страны.

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