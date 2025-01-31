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Минобороны хочет разрешить обращение к любому ТЦК, независимо от места регистрации

13:41, 31 января 2025
В министерстве планируется упростить обращение в ТЦК, независимо от места учета человека.
Минобороны хочет разрешить обращение к любому ТЦК, независимо от места регистрации
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Министерство обороны намерено убрать необходимость приходить именно в тот ТЦК, где человек состоит на учете. Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

Так, если человек встал на учет в одной области, а позже начал жить в другой - он будет иметь возможность пойти именно к тому ТЦК, куда ему будет удобнее.

По словам Черногоренко, изменения будут уже в ближайшее время.

Этот вопрос обсуждается с Генеральным штабом ВСУ. Эту идею поддерживает Офис Президента и Кабинет Министров.

Замминистра указала, что аналогичный подход будет касаться и прохождения ВЛК.

«Буквально к лету 2025 года мы отвяжемся от конкретных ВЛК и сможем проходить медицинское освидетельствование в любом учреждении здравоохранения, которое удобно человеку. Это может быть и заведение здравоохранения государственной собственности, и частная клиника. Вся экосистема медучреждений, где человеку это удобно делать», — подчеркнула Черногоренко.

По ее словам, ТЦК работают с Единым государственным реестром Оберег.

«Соответственно, сейчас мы уже имеем цифровую инфраструктуру для того, чтобы отвязаться от конкретного ТЦК и СП. Работник ТЦК открывает интерфейс и работает непосредственно с человеком через единую общенациональную систему. Поэтому здесь будет очень быстро и легко сделать экстерриториальность», — подчеркнула она.

В случае с ВЛК и здравоохранительными учреждениями, здесь Минобороны также подготовлено, поскольку в Украине действует электронная система здравоохранения, которая будет способна передавать ведомству необходимые данные.

«Условно пригодность/непригодность может быть направлена ​​нам для того, чтобы быстро внести эти изменения и выгрузить человеку в Резерв+ эти данные», - пояснила Черногоренко.

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