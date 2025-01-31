Міноборони хоче дозволити звернення до будь-якого ТЦК, незалежно від місця реєстрації

У міністерстві планують спростити звернення до ТЦК, незалежно від місця обліку людини.

Міністерство оборони має намір прибрати необхідність приходити саме до того ТЦК, де людина стоїть на обліку. Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

Так, якщо людина стала на облік в одній області, а пізніше почала жити в іншій - вона матиме можливість піти саме до того ТЦК, куди їй буде зручніше.

За словами Черногоренко, зміни будуть вже найближчим часом.

Це питання наразі обговорюється з Генеральним штабом ЗСУ. Цю ідею підтримує Офіс Президента й Кабінет міністрів.

Заступниця міністра вказала, що аналогічний підхід стосуватиметься і проходження ВЛК.

«Буквально до літа 2025 року ми відв'яжемося від конкретних ВЛК і зможемо проходити медичний огляд в будь-якому закладі охорони здоров'я, який зручно людині. Це може бути і заклад охорони здоров'я державної власності, і приватна клініка. Вся екосистема медзакладів, де людині зручно це робити», — підкреслила Черногоренко.

За її словами, ТЦК працюють з Єдиним державним реєстром Оберіг.

«Відповідно зараз ми вже маємо цифрову інфраструктуру для того, щоб відв'язатися від конкретного ТЦК та СП. Працівник ТЦК відкриває інтерфейс і працює безпосередньо з людиною через єдину загальнонаціональну систему. Тому тут буде дуже швидко і легко зробити екстериторіальність», — наголосила вона.

У випадку з ВЛК й закладами охорони здоров'я, тут Міноборони також підготовлене, оскільки в Україні діє електронна система охорони здоров'я, яка буде здатна передавати відомству необхідні дані.

«Умовно придатність/непридатність може бути направлена нам для того, щоб швидко внести ці зміни і вивантажити людині в Резерв+ ці дані», - пояснила Черногоренко.

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