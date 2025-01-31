Міноборони хоче дозволити звернення до будь-якого ТЦК, незалежно від місця реєстрації

Міністерство оборони має намір прибрати необхідність приходити саме до того ТЦК, де людина стоїть на обліку. Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.
Так, якщо людина стала на облік в одній області, а пізніше почала жити в іншій - вона матиме можливість піти саме до того ТЦК, куди їй буде зручніше.
За словами Черногоренко, зміни будуть вже найближчим часом.
Це питання наразі обговорюється з Генеральним штабом ЗСУ. Цю ідею підтримує Офіс Президента й Кабінет міністрів.
Заступниця міністра вказала, що аналогічний підхід стосуватиметься і проходження ВЛК.
«Буквально до літа 2025 року ми відв'яжемося від конкретних ВЛК і зможемо проходити медичний огляд в будь-якому закладі охорони здоров'я, який зручно людині. Це може бути і заклад охорони здоров'я державної власності, і приватна клініка. Вся екосистема медзакладів, де людині зручно це робити», — підкреслила Черногоренко.
За її словами, ТЦК працюють з Єдиним державним реєстром Оберіг.
«Відповідно зараз ми вже маємо цифрову інфраструктуру для того, щоб відв'язатися від конкретного ТЦК та СП. Працівник ТЦК відкриває інтерфейс і працює безпосередньо з людиною через єдину загальнонаціональну систему. Тому тут буде дуже швидко і легко зробити екстериторіальність», — наголосила вона.
У випадку з ВЛК й закладами охорони здоров'я, тут Міноборони також підготовлене, оскільки в Україні діє електронна система охорони здоров'я, яка буде здатна передавати відомству необхідні дані.
«Умовно придатність/непридатність може бути направлена нам для того, щоб швидко внести ці зміни і вивантажити людині в Резерв+ ці дані», - пояснила Черногоренко.
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