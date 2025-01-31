Слідом за Київстар Vodafone та lifecell підвищують вартість тарифів — скільки доведеться платити

lifecell підвищить тарифи на 34%.

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Цього року змінюються ціни на тарифи мобільних операторів Vodafone, lifecell та Київстар. Вже у лютому вартість пакетів значно підвищиться.

Оновлення умов тарифних планів оператора lifecell відбуватиметься поетапно в період з 5 лютого до 20 березня 2025 року, підвищення тарифів в середньому буде на 34%.

Про це повідомила пресслужба оператора у коментарі dev.ua.

З 5 лютого будуть переглянуті умови (ціна та/або наповнення) 4-тижневих пакетів послуг у наступних тарифних планах:

«Смарт Лайф»,

«Просто Лайф»,

«Вільний Лайф»,

«Потужний»,

«Дзвінкий БЕЗМЕЖ»,

«Вільний Лайф. Регіон»,

«Platinum Лайф»,

«Жара Лайт 2022».

Зокрема під'єднати до цих тарифних планів нових абонентів буде неможливо. До 5 лютого абоненти можуть без додаткової плати перейти на інший доступний до підключення тарифний план після отримання SMS про відповідні зміни.

З 17 лютого по 20 березня низка тарифних планів буде закрита: «Шкільний Лайф», «Пільговий», «Жара Лайт», «Лайфхак», «Platinum», «Premium» та інші. З 19 лютого буде переглянута вартість послуг у тарифних планах «Ґаджет» з пакетами послуг «Смарт», «Планшет», «Роутер», «Безпека».

Перегляд цін не буде стосуватися нових MNP-абонентів, які перенесли свій номер до lifecell й скористались акцією «сТОП-ціна», оскільки вони мали можливість зафіксувати вартість тарифу до кінця 2025 року.

Мобільний оператор Vodafone оголосив про підвищення вартості деяких тарифних планів, що набрали чинності 30 січня 2025 року. Зростання ціни коливатиметься від 40 до 70 грн, а також зміниться наповнення деяких пакетів послуг.

Vodafone аргументує підвищення тарифів зростанням витрат на обслуговування та розвиток мережі, водночас обіцяючи збільшення обсягу інтернету для користувачів.

Зміна тарифів наступна:

Vodafone SuperNet Start зросте з 200 грн до 260 грн/міс. Водночас збільшиться обсяг інтернету – з 20 до 25 ГБ.

Vodafone SuperNet Pro зросте з 280 грн до 340 грн/міс.

Vodafone SuperNet Unlim зросте з 410 грн до 470 грн/місяць. Водночас збільшиться обсяг інтернету на максимальній швидкості – з 80 до 100 ГБ.

Joice Pro 2023 зросте з 260 грн до 320 грн/4 тижні.

Joice Max 2023 зросте з 330 грн до 390 грн/4 тижні. Водночас збільшиться обсяг інтернету – з 50 до 60 ГБ.

Vodafone SuperNet Start 2019 зросте зі 195 грн до 260 грн/міс. Водночас збільшиться обсяг послуг: інтернету – з 18 до 25 ГБ, хвилин по Україні – зі 120 до 200 хв.

Joice зросте з 200 грн до 260 грн/міс. Водночас збільшиться обсяг інтернету – з 18 до 25 ГБ.

Vodafone Light+ зросте зі 145 грн до 185 грн/4 тижні. Водночас збільшиться обсяг інтернету – з 10 до 14 ГБ.

Turbo 2023 зросте зі 180 грн до 250 грн/4 тижні. Водночас збільшиться обсяг інтернету на максимальній швидкості – з 40 до 50 ГБ.

Joice Start 2023 зросте з 200 грн до 260 грн/4 тижні.

Мобільний оператор країни Київстар ще у грудні 2024 року у середньому на 25% підвищив плату за послуги. При цьому в компаній надали абонентам більше хвилин для дзвінків на інші мережі, додаткові гігабайти мобільного інтернету, а також можливість підключати додаткові безлімітні сервіси.

Наприклад, з 1 грудня 2024 року вартість тарифу LOVE UA Світло Контракт 2023 зросла на 50 гривень до 225 гривень за 4 тижні. А ось тарифи ВАШ Регіон, ВАШ Оптимум та Smart Max здорожчали на 75 гривень – до 275, 375 і 450 гривень відповідно.

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