Слідом за Київстар Vodafone та lifecell підвищують вартість тарифів — скільки доведеться платити

Цього року змінюються ціни на тарифи мобільних операторів Vodafone, lifecell та Київстар. Вже у лютому вартість пакетів значно підвищиться.
Оновлення умов тарифних планів оператора lifecell відбуватиметься поетапно в період з 5 лютого до 20 березня 2025 року, підвищення тарифів в середньому буде на 34%.
Про це повідомила пресслужба оператора у коментарі dev.ua.
З 5 лютого будуть переглянуті умови (ціна та/або наповнення) 4-тижневих пакетів послуг у наступних тарифних планах:
Зокрема під'єднати до цих тарифних планів нових абонентів буде неможливо. До 5 лютого абоненти можуть без додаткової плати перейти на інший доступний до підключення тарифний план після отримання SMS про відповідні зміни.
З 17 лютого по 20 березня низка тарифних планів буде закрита: «Шкільний Лайф», «Пільговий», «Жара Лайт», «Лайфхак», «Platinum», «Premium» та інші. З 19 лютого буде переглянута вартість послуг у тарифних планах «Ґаджет» з пакетами послуг «Смарт», «Планшет», «Роутер», «Безпека».
Перегляд цін не буде стосуватися нових MNP-абонентів, які перенесли свій номер до lifecell й скористались акцією «сТОП-ціна», оскільки вони мали можливість зафіксувати вартість тарифу до кінця 2025 року.
Мобільний оператор Vodafone оголосив про підвищення вартості деяких тарифних планів, що набрали чинності 30 січня 2025 року. Зростання ціни коливатиметься від 40 до 70 грн, а також зміниться наповнення деяких пакетів послуг.
Vodafone аргументує підвищення тарифів зростанням витрат на обслуговування та розвиток мережі, водночас обіцяючи збільшення обсягу інтернету для користувачів.
Зміна тарифів наступна:
Мобільний оператор країни Київстар ще у грудні 2024 року у середньому на 25% підвищив плату за послуги. При цьому в компаній надали абонентам більше хвилин для дзвінків на інші мережі, додаткові гігабайти мобільного інтернету, а також можливість підключати додаткові безлімітні сервіси.
Наприклад, з 1 грудня 2024 року вартість тарифу LOVE UA Світло Контракт 2023 зросла на 50 гривень до 225 гривень за 4 тижні. А ось тарифи ВАШ Регіон, ВАШ Оптимум та Smart Max здорожчали на 75 гривень – до 275, 375 і 450 гривень відповідно.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.