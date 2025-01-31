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Вслед за Киевстар Vodafone и lifecell повышают стоимость тарифов — сколько придется платить

16:04, 31 января 2025
lifecell повысит тарифы на 34%.
Вслед за Киевстар Vodafone и lifecell повышают стоимость тарифов — сколько придется платить
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В этом году изменяются цены на тарифы мобильных операторов Vodafone, lifecell и Киевстар. В феврале стоимость пакетов значительно повысится.

Обновление условий тарифных планов оператора lifecell будет происходить поэтапно в период с 5 февраля по 20 марта 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба оператора в комментарии dev.ua.

С 5 февраля будут пересмотрены условия (цена и/или наполнение) 4-недельных пакетов услуг в следующих тарифных планах:

  • Смарт Лайф,
  • «Просто Лайф»,
  • «Свободный Лайф»,
  • «Мощный»,
  • «Звонкий БЕСГРАЖ»,
  • «Свободный Лайф. Регион»,
  • «Platinum Лайф»,
  • «Жара Лайт 2022».

В частности, подключить к этим тарифным планам новых абонентов будет невозможно. До 5 февраля абоненты могут без дополнительной платы перейти на другой доступный для подключения тарифный план после получения SMS о соответствующих изменениях.

С 17 февраля по 20 марта ряд тарифных планов будут закрыты: "Школьный Лайф", "Льготный", "Жара Лайт", "Лайфхак", "Platinum", "Premium" и другие. С 19 февраля будет пересмотрена стоимость услуг в тарифных планах "Гаджет" с пакетами услуг "Смарт", "Планшет", "Роутер", "Безопасность".

Пересмотр цен не будет касаться новых MNP-абонентов, перенесших свой номер в lifecell и воспользовавшихся акцией «стоп-цена», поскольку они имели возможность зафиксировать стоимость тарифа до конца 2025 года.

Мобильный оператор Vodafone объявил о повышении стоимости некоторых вступивших в силу 30 января 2025 года тарифных планов. Рост цены будет колебаться от 40 до 70 грн., а также изменится наполнение некоторых пакетов услуг.

Vodafone аргументирует повышение тарифов ростом затрат на обслуживание и развитие сети, одновременно обещая увеличение объема интернета для пользователей.

Изменение тарифов следующее:

  • Vodafone SuperNet Start вырастет с 200 грн до 260 грн/мес. В то же время увеличится объем интернета – с 20 до 25 ГБ.
  • Vodafone SuperNet Pro вырастет с 280 до 340 грн/мес.
  • Vodafone SuperNet Unlim вырастет с 410 грн. до 470 грн./месяц. В то же время, увеличится объем интернета на максимальной скорости – с 80 до 100 ГБ.
  • Joice Pro 2023 возрастет с 260 грн до 320 грн/4 недели.
  • Joice Max 2023 возрастет с 330 грн. до 390 грн./4 недели. В то же время увеличится объем интернета – с 50 до 60 ГБ.
  • Vodafone SuperNet Start 2019 возрастет со 195 грн до 260 грн/мес. В то же время увеличится объем услуг: интернета – с 18 до 25 ГБ, минут по Украине – со 120 до 200 мин.
  • Joice вырастет с 200 грн до 260 грн/мес. В то же время увеличится объем интернета – с 18 до 25 ГБ.
  • Vodafone Light+ вырастет со 145 грн до 185 грн/4 недели. В то же время увеличится объем интернета – с 10 до 14 ГБ.
  • Turbo 2023 возрастет со 180 грн до 250 грн/4 недели. В то же время, увеличится объем интернета на максимальной скорости – с 40 до 50 ГБ.
  • Joice Start 2023 возрастет с 200 грн до 260 грн/4 недели.

Мобильный оператор страны «Киевстар» еще в декабре 2024 года в среднем на 25% повысил плату за услуги. При этом компаниям предоставили абонентам больше минут для звонков на другие сети, дополнительные гигабайты мобильного интернета, а также возможность подключать дополнительные безлимитные сервисы.

Например, с 1 декабря 2024 стоимость тарифа LOVE UA Свет Контракт 2023 выросла на 50 гривен до 225 гривен за 4 недели. А вот тарифы ВАШ Регион, ВАШ Оптимум и Smart Max подорожали на 75 гривен – до 275, 375 и 450 гривен соответственно.

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