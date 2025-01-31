Вслед за Киевстар Vodafone и lifecell повышают стоимость тарифов — сколько придется платить

В этом году изменяются цены на тарифы мобильных операторов Vodafone, lifecell и Киевстар. В феврале стоимость пакетов значительно повысится.
Обновление условий тарифных планов оператора lifecell будет происходить поэтапно в период с 5 февраля по 20 марта 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба оператора в комментарии dev.ua.
С 5 февраля будут пересмотрены условия (цена и/или наполнение) 4-недельных пакетов услуг в следующих тарифных планах:
В частности, подключить к этим тарифным планам новых абонентов будет невозможно. До 5 февраля абоненты могут без дополнительной платы перейти на другой доступный для подключения тарифный план после получения SMS о соответствующих изменениях.
С 17 февраля по 20 марта ряд тарифных планов будут закрыты: "Школьный Лайф", "Льготный", "Жара Лайт", "Лайфхак", "Platinum", "Premium" и другие. С 19 февраля будет пересмотрена стоимость услуг в тарифных планах "Гаджет" с пакетами услуг "Смарт", "Планшет", "Роутер", "Безопасность".
Пересмотр цен не будет касаться новых MNP-абонентов, перенесших свой номер в lifecell и воспользовавшихся акцией «стоп-цена», поскольку они имели возможность зафиксировать стоимость тарифа до конца 2025 года.
Мобильный оператор Vodafone объявил о повышении стоимости некоторых вступивших в силу 30 января 2025 года тарифных планов. Рост цены будет колебаться от 40 до 70 грн., а также изменится наполнение некоторых пакетов услуг.
Vodafone аргументирует повышение тарифов ростом затрат на обслуживание и развитие сети, одновременно обещая увеличение объема интернета для пользователей.
Изменение тарифов следующее:
Мобильный оператор страны «Киевстар» еще в декабре 2024 года в среднем на 25% повысил плату за услуги. При этом компаниям предоставили абонентам больше минут для звонков на другие сети, дополнительные гигабайты мобильного интернета, а также возможность подключать дополнительные безлимитные сервисы.
Например, с 1 декабря 2024 стоимость тарифа LOVE UA Свет Контракт 2023 выросла на 50 гривен до 225 гривен за 4 недели. А вот тарифы ВАШ Регион, ВАШ Оптимум и Smart Max подорожали на 75 гривен – до 275, 375 и 450 гривен соответственно.
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