Обновленная система е-записи — сервисные центры МВД изменяют правила с 4 февраля

С 4 февраля все записи в центрах с новой системой будут производиться через новую платформу.

Главный сервисный центр МВД анонсировал расширение тестирования новой системы электронной записи, направленной на облегчение процесса регистрации для граждан.

В переходный период в сервисных центрах будут действовать две системы электронной записи: предыдущая система остается активной в центрах, где новую версию еще не тестируют. Обновленная система будет работать в центрах, участвующих в тестировании.

До 1 февраля 2025 года граждане должны использовать старую систему, а с 4 февраля все записи в центрах с новой системой будут осуществляться через новую платформу.

Цель обновленной системы – сделать процесс регистрации более быстрым и удобным. Водители смогут избежать очередей, что значительно упростит получение необходимых услуг.

Это часть более широкой цифровой трансформации МВД, которая направлена ​​на повышение качества сервиса для украинцев.

Как сообщалось, с 14 января 2025 года стартовал очередной этап тестирования обновленной системы записи в электронную очередь, охвативший 52 сервисных центра.

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