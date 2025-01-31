Оновлена система е-запису — сервісні центри МВС змінюють правила з 4 лютого

Із 4 лютого всі записи в центрах із новою системою здійснюватимуться через нову платформу.

Головний сервісний центр МВС анонсував розширення тестування нової системи електронного запису, що має на меті полегшити процес реєстрації для громадян.

У перехідний період у сервісних центрах діятимуть дві системи електронного запису: попередня система залишатиметься активною в центрах, де нову версію ще не тестують. Оновлена система працюватиме в центрах, що беруть участь у тестуванні.

До 1 лютого 2025 року громадяни повинні використовувати стару систему, а з 4 лютого всі записи в центрах із новою системою здійснюватимуться через нову платформу.

Мета оновленої системи — зробити процес реєстрації швидшим і зручнішим. Водії зможуть уникнути черг, що значно спростить отримання необхідних послуг.

Це є частиною ширшої цифрової трансформації МВС, яка спрямована на підвищення якості сервісу для українців.

Як повідомлялося, з 14 січня 2025 року стартував черговий етап тестування оновленої системи запису в електронну чергу, який охопив 52 сервісні центри.

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