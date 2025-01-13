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В 52 сервісних центрах МВС розпочинається тестування оновленої версії е-запису

19:42, 13 січня 2025
Оновлена система е-запису запрацює вже 14 січня.
В 52 сервісних центрах МВС розпочинається тестування оновленої версії е-запису
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З 14 січня тестування оновленої системи е-запису запроваджується ще у 52-х сервісних центрах МВС. Наразі вона вже працює у сервісному центрі МВС у Броварах. Про це повідомив Головний сервісний центр МВС.

Оновлений тестовий онлайн-запис буде відкрито на всі послуги, доступні починаючи з 4 лютого 2025 року.

Відповідно, щоб не зупиняти процес обслуговування громадян, паралельно працюватимуть 2 системи е-запису:

- У сервісних центрах МВС, де ще не запровадили тестування, працюватиме попередня система е-запису.

- У сервісних центрах МВС, де запроваджують оновлену тестову систему е-запису, реєстрація відбувається:

  • для отримання послуг до 1 лютого – у попередню систему е-запис;
  • для отримання послуг після 4 лютого – у тестову систему е-запис.

Раніше ми писали, що функціонал електронної черги в сервісних центрах МВС буде суттєво вдосконалено.

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МВС сервісний центр МВС

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